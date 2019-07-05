中关村在线消息：北京时间7月5日，近日有传言显示，微信在7月2日的时候封禁了3000万的微信号。随后，微信官方在昨天晚间对外表示，微信的大规模封号传言显然是假的，不过他们也在重拳打击外挂违规号。



微信澄清大规模封号传言：正大力打击外挂号

微信表示，外挂违规微信号最典型的就是“多开微信”。由于微信只能帐号切换登录，无法让多个微信账号同时登录，于是一些违规软件应运而生。正是这些违规软件的产生，让一些黑色产业有了可乘之机。于是，微信才会选择现在进行外挂号打击。

此前，微信官方正式宣布，自7月1日起，车主可通过在微信小程序或城市服务上直接在线申办ETC，该服务目前已覆盖全国8个省份共118个城市，更多城市正在接入中。

以往，车主办理一张ETC的过程是非常麻烦的。一般需要车主本人亲自携带身份证、车辆行驶证前往指定网点办理OBU和指定银行的储值卡、信用卡，然后再到排队预约进行安装。有些车主甚至需要一天的时间来办理，而且还必须使用工作日的时间。

而现在，微信办理ETC的流程十分便捷，仅需在微信打开城市服务-车辆服务-ETC就可以直接办理ETC储值卡，即可完成整个申办流程，全程都可在线上一次性解决，无需到线下网点进行任何操作。

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