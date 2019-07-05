    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 事件 > 正文

    微信澄清大规模封号传言：正大力打击外挂号

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间7月5日，近日有传言显示，微信在7月2日的时候封禁了3000万的微信号。随后，微信官方在昨天晚间对外表示，微信的大规模封号传言显然是假的，不过他们也在重拳打击外挂违规号。

    微信澄清大规模封号传言：正大力打击外挂号
    微信澄清大规模封号传言：正大力打击外挂号

    微信表示，外挂违规微信号最典型的就是“多开微信”。由于微信只能帐号切换登录，无法让多个微信账号同时登录，于是一些违规软件应运而生。正是这些违规软件的产生，让一些黑色产业有了可乘之机。于是，微信才会选择现在进行外挂号打击。

    此前，微信官方正式宣布，自7月1日起，车主可通过在微信小程序或城市服务上直接在线申办ETC，该服务目前已覆盖全国8个省份共118个城市，更多城市正在接入中。

    以往，车主办理一张ETC的过程是非常麻烦的。一般需要车主本人亲自携带身份证、车辆行驶证前往指定网点办理OBU和指定银行的储值卡、信用卡，然后再到排队预约进行安装。有些车主甚至需要一天的时间来办理，而且还必须使用工作日的时间。

    而现在，微信办理ETC的流程十分便捷，仅需在微信打开城市服务-车辆服务-ETC就可以直接办理ETC储值卡，即可完成整个申办流程，全程都可在线上一次性解决，无需到线下网点进行任何操作。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微信澄清大规模封号传言：正大力打击外挂号http://news.zol.com.cn/721/7210695.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7210695.html report 1004 中关村在线消息：北京时间7月5日，近日有传言显示，微信在7月2日的时候封禁了3000万的微信号。随后，微信官方在昨天晚间对外表示，微信的大规模封号传言显然是假的，不过他们也在重拳打击外挂违规号。微信澄清大规模封号传言：正大力打击外挂号微信表示，外挂违规微信号...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品