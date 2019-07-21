从HTC G1到Pixel 3 细数Android十一年发展路程

近日，谷歌开始用OTA的方式面向部分Pixel用户推送了Android Q Beta 5预览版。尽管此次预览版由于用户反馈在使用中存在一个严重问题而临时暂停推送，但是随着预览版系统的不断改进，正式版的Android Q和广大用户见面的时间也越来越近了。至此，已经是谷歌的Android第十一个年头了。



Android标志的绿色机器人

今年5月8日凌晨，2019年谷歌I/O开发者大会召开。谷歌下一代Android系统Android Q正式亮相，版本号是10。在逐渐完善的全屏手势操作和黑暗主题下，谷歌Android系统开启了第十一年的征程。



Android Q迎来了全新的黑暗主题

出到10就停更的Windows phone，越来越像Android的iOS，谷歌自家自研的Fuchsia OS系统以及科技竞赛下现身的华为“鸿蒙”系统。谷歌Android Q这个第十代版本纪念似乎没那么的畅快。



华为“鸿蒙”系统备受关注

那么，过去十一年里，谷歌Android究竟带来了哪些改变？未来，全新的Fuchsia OS问世后Android真的会被砍掉？接下来笔者一一告诉你答案。

01 谷歌Android究竟带来了哪些改变？

Android系统的1.0版本始于2008年9月，代号发条机器人。然而其实这并不是Android最早的正式版本。其实，Android 1.0和另一个代号为“阿童木”的Android Beta版本一样都属于内部测试版本。自从Android 1.5开始，谷歌开始使用甜点作为它们系统版本的代号的命名方法，来避免可能会涉及到的版权问题。



Android 1.0代号发条机器人

Android系统从2009年4月推出命名为Cupcake（纸杯蛋糕）的Android 1.5时，就较比08年I/O大会上的Android 1.0系统做了很大的改进。我们今天可以在屏幕中虚拟出来的键盘上打字，就是从那个时候开始的。此外，Android 1.5还增加了可以录视频的功能。要知道，此前的Android系统仅支持拍照。



Android 1.5代号为Cupcake（纸杯蛋糕）

同年9月，Android推出了代号为Donut（甜甜圈）的Android 1.6，并且推出了首款搭载该系统正式版的手机HTC Hero（G3）。Google Play的前身——Android 电子市场就是在那个时候真正意义上走进用户生活中的。同时，在Android 1.6上，谷歌也首次增加了对于多种分辨率种类的支持，开启了后续适应多屏幕尺寸的大门。



Android 1.6代号Donut（甜甜圈）

在Android 1.6发布后一年，谷歌又在Google I/O 2010大会上推出了代号为froyo（冻酸奶）的Android 2.2系统。此前的Android 2.1上，谷歌就新增了Google 地图导航、主屏幕自定义以及语音转文字功能。到了Android 2.2，我们现在应急时候会用到的便携式热点也出现了，同时谷歌还将此前的语音功能做了升级，用语音就可以实现设置闹钟、查路线以及添加记事等，使得Android朝着更智能的方向迈进。



Android 2.2代号froyo（冻酸奶）

同年7月，代号为Gingerbread（姜饼）的Android 2.3发布，新增加了电池管理功能。值得一提的是，谷歌在那个移动支付还远未到来的时代就将NFC功能带到了Android上。此外，对于国内很多发烧友来说，Android 2.3也是后来不断刷机折腾系统的开始。



Android 2.3代号Gingerbread（姜饼）

一年后，在2011年的2月3日，谷歌正式发布了专用于平板电脑的代号为Honeycomb（蜂巢）的Android 3.0 系统，这也是首个基于Android的平板电脑专用操作系统。



Android 3.0代号Honeycomb（蜂巢）：首个平板电脑专用操作系统

尽管在8年后的今天，谷歌已经放弃了自家的Android平板设备，但是目前整个Android平板市场依旧是活跃的。

随后，在经历了Android 4.0-4.3四代的不断升级和改进后，谷歌Android操作系统开始变得日趋完善，然而碎片化问题也越来越被用户所诟病。为了解决扭转这一问题，谷歌在2013年11月01日正式发布了代号为KitKat（奇巧巧克力）的Android 4.4。



Android 4.4代号KitKat（奇巧巧克力）：整合自家服务，防止安卓系统继续碎片化

在Android 4.4上，谷歌加强了对系统RAM的优化。录屏功能、Emoji键盘也在4.4上得以支持，同时谷歌还加入了新的接触式支付功能，用户可以通过NFC在手机端完成支付。

但即便是推出了改进碎片化的Android 4.4，谷歌在2013年却被外界唱衰了。其中一项原因就是老对手苹果在同年推出了支持64位处理器iOS 7系统。要知道，iOS 7是此前继iOS 3至iOS 6以来最大一次升级，就连此前拟物化设计也抛弃掉，改用扁平化的设计了。



iOS 7：抛弃了拟物化设计，改用扁平化设计

然而，谷歌还是再一次证明了自己。2014年11月3日，Android的最新版本5.0 Lollipop（棒棒糖）正式面向用户推出——同样采用了全新的设计风格。



Android 5.0系统采用了全新的Material Design 设计风格

多彩又清新的外观给了Android新的生机，当然还得益于它及时地加入了对于64位处理器的支持。要知道iPhone 5s的大热跟64位处理器的加持脱不开关系。

事实证明，Android 5.0确实及时地挽救了谷歌的危机，Android的用户体验更好了，碎片化问题也得以进一步地解决。随后谷歌在15年3月10日推出了Android 5.1，新系统相对于Android5.0更加稳定了，同时也增加了对多张SIM卡的支持。

随后的道路上，谷歌在注重解决Android系统的问题——碎片化和安全性的道路上越走越深。



安卓系统成功摆脱了自身卡顿的形象

事实上Android系统也再一次成功了。2019年的今天，“安卓系统卡、流畅度不高”的声音已经被人们忘得一干二净了。

2015年9月30日，Android推出代号为Marshmallow（棉花糖）的Android 6.0。Doze电量管理以及进一步强化的应用权限管理再次增强了Android系统的安全性，同时又加深了对于碎片化问题的解决。此外，谷歌在Android 6.0中增加了锁屏下语音搜索，系统级指纹识别的支持；并且还强化了Android Pay的支付功能来同Apple Pay对抗。



Android 6.0代号Marshmallow（棉花糖）

然而随后新问题又来了，“杀后台”一词渐渐成了人们对安卓系统的新评价。谷歌似乎也很快的注意到了这种声音。

因此在2016年推出的代号为Nougat（牛轧糖）的Android 7.0 中谷歌改进了Doze的休眠机制，又对通知控制栏的改进下了一番功夫。

同时，对于日益增大的手机设备屏幕，安卓终于也在系统层级上加入了分屏多任务功能。



Android 7.0代号Nougat（牛轧糖）

此后，从Android 8.0到最新的Android 10 Q，功能性的更新逐渐减弱，更新方向成了对原有功能的优化改进以及对UI界面的调整。当然，这只是广大用户的感受，谷歌并非什么都没做。

从从Android 8.0到最新的Android 10 Q，系统越来越智能了。包括很多发烧友费尽心思安装的谷歌相机，以及不断改良的Google Assistant语音助手都是谷歌在改进的最好证明。



Google Assistant语音助手越来越智能了

现在Android 10 Q还未被广大用户所体验到，但是相信大多数小伙伴可能不会像以前一样留意那些变化了。毕竟走过了十一年的Android系统，真的已经很完善了。

02 新系统Fuchsia OS一出，Android就要砍掉？

从传闻谷歌开发新系统开始，到Fuchsia OS被谷歌确认，“新系统出来后谷歌将会砍掉Android”的声音就一直没断过。

对于这个问题，Android和Chrome的负责人希罗史·洛克海默(Hiroshi Lockheimer)在今年的I/O大会上表示过，新系统Fuchsia OS将不仅局限于手机上。



谷歌谈新系统Fuchsia OS：不仅限于手机

希罗史·洛克海默(Hiroshi Lockheimer)表示，谷歌希望Fuchsia OS能够致力于推动操作系统的发展，并将他们从中学到的东西融入到其他产品中，而不仅仅是个Android或者Chrome操作系统那么简单。

同时，以现有的市场占有率和生态情况来看，谷歌也是不可能轻易砍掉Android全线换上新系统的，至少在Fuchsia OS推出后不会立刻砍掉。而现在距离谷歌预计的Fuchsia OS设备诞生的时间还早了三到五年。

03 结语：系统的较量还在继续，甚至刚刚开始

系统并非只是推出那么简单，还有生态以及市场接受度的考量。即便是强如微软，盖茨先生也不得不承认Windows phone对阵Android和iOS系统的失败。



比尔盖茨先生表示：让安卓崛起是自己犯下最大的错误

因此，回首谷歌Android操作系统的十一年，的的确确是移动设备操作系统的龙头之一。然而随着5G落地的推进，中国科技的崛起，未来操作系统格局的较量，也才刚刚开始。

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