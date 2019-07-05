中关村在线消息：近日据国外玩家推特消息，这条消息来自于推特用户IdleSloth1984，表示微软已经邀请Xbox和Windows Insider的“铁粉”在Android设备上测试xCloud。



















微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

xCloud是即将推出的微软视频游戏流服务，允许玩家将Xbox游戏传输到各种设备，包括但不限于智能手机，平板电脑和某些电视。Idle Sloth发布的后续推文截图显示Project xCloud拥有自己的专用Android应用程序。



此外前几天微软还提交了名为“Digital Direct”商标申请。该商标于2019年6月6日提交，目前仍处于申请阶段，属于NICE Class 41--教育；娱乐这个分类。

鉴于该描述中着重“在全球通信网络上玩游戏”以及“适用于在线玩的游戏”等描述，推测应该会是微软Project xCloud服务的某种商标。

xCloud是即将推出的微软视频游戏流服务，允许玩家将Xbox游戏传输到各种设备，包括但不限于智能手机，平板电脑和某些电视。

项目xCloud将于今年10月推出。该服务显然已经支持了2,000多款游戏，可能会有更多游戏。

（文中图片来自互联网）

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