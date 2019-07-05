    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据国外玩家推特消息，这条消息来自于推特用户IdleSloth1984，表示微软已经邀请Xbox和Windows Insider的“铁粉”在Android设备上测试xCloud。

    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud
    微软已经邀请部分玩家测试Project xCloud

    xCloud是即将推出的微软视频游戏流服务，允许玩家将Xbox游戏传输到各种设备，包括但不限于智能手机，平板电脑和某些电视。Idle Sloth发布的后续推文截图显示Project xCloud拥有自己的专用Android应用程序。

    此外前几天微软还提交了名为“Digital Direct”商标申请。该商标于2019年6月6日提交，目前仍处于申请阶段，属于NICE Class 41--教育；娱乐这个分类。

    鉴于该描述中着重“在全球通信网络上玩游戏”以及“适用于在线玩的游戏”等描述，推测应该会是微软Project xCloud服务的某种商标。

    xCloud是即将推出的微软视频游戏流服务，允许玩家将Xbox游戏传输到各种设备，包括但不限于智能手机，平板电脑和某些电视。

    项目xCloud将于今年10月推出。该服务显然已经支持了2,000多款游戏，可能会有更多游戏。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软已经邀请部分玩家测试Project xCloudhttp://news.zol.com.cn/721/7210667.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7210667.html report 858 中关村在线消息：近日据国外玩家推特消息，这条消息来自于推特用户IdleSloth1984，表示微软已经邀请Xbox和Windows Insider的“铁粉”在Android设备上测试xCloud。微软已经邀请部分玩家测试Project xCloudxCloud是即将推出的微软视频游戏流服务，允许玩家将Xbox游戏传输到...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品