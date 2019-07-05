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    小米手机小米 CC9美图定制版（8GB/256GB/全网通）

    小米CC9美图定制版今日开售 美图算法加成

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：近日，小米正式发布了全新系列手机米CC。其中包含了小米CC9、 CC9e和CC9美图定制版三款机型。今日十点，小米CC9美图定制版正式开售。

    小米CC9美图定制版今日开售 美图算法加成
    小米CC9美图定制版首次开售

    核心配置方面，小米CC9美图定制版采用一块6.39英寸的三星定制AMOLED屏幕，拥有91%的超高屏占比。搭载高通骁龙710处理器。拍照方面后置三摄，主摄为4800万像素，搭配800万像素超广角镜头、以及200万像素景深镜头。前置为3200万像素，支持四合一1.6微米大像素，并支持Mimoji萌拍等玩法。 

    2599元，小米CC9美图定制版7月5日上午10点首卖
    小米CC9美图定制版

    其他方面，小米CC9美图定制版采用的是MIUI美图版，并搭载100%美图相机；内置4030mAh大电池，并标配18W充电器（半小时充至43%）；支持第七代屏幕指纹识别技术，支持NFC及红外遥控，支持Hi-Res高清音频认证，以及支持Game Turbo 2.0，和炫彩呼吸灯。

    价格方面，小米CC9美图定制版仅提供了8GB+256GB存储版本，售价为2599元。

    （本文图片来自网络）

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