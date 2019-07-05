荣耀9X官方预热 麒麟810标配A76大核

中关村在线消息：荣耀9X将于7月23日正式发布，现在荣耀手机官方微博再次表示，荣耀9X将采用麒麟810处理器，并称这是一款无法低调的手产品。



荣耀9X海报

荣耀手机官方微博发文称：“麒麟810，标配A76大核，才算旗舰级CPU，我们对CPU的执着，只为极速的使用体验，这是一款注定无法低调的产品。”

此外官方还开启了转发评论送荣耀手环4的活动，只要带上#荣耀9X#话题加上一句话转发说出对新品手机速度体验上的期待，就有机会获得荣耀手环4一个。

根据之前流出的配置图，荣耀9X将搭载麒麟810处理器，这和之前传闻中的一样。但也有和之前传闻出入较大的，比如前置升降摄像头为3200万像素，后置主摄为4800万像素，前后摄均支持超级夜景。

此外，荣耀9X还支持GPU Tubro 3.0，采用华为自研的EROFS超级文件系统，支持方舟编译器。

麒麟810最早应用于华为nova 5中，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

荣耀9X确认将于7月23日在西安正式发布。

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