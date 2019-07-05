    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文
    荣耀手机荣耀 9X（全网通）

    荣耀9X官方预热 麒麟810标配A76大核

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：荣耀9X将于7月23日正式发布，现在荣耀手机官方微博再次表示，荣耀9X将采用麒麟810处理器，并称这是一款无法低调的手产品。

    荣耀9X将于7月23日西安发布：麒麟810标配A76大核
    荣耀9X海报

    荣耀手机官方微博发文称：“麒麟810，标配A76大核，才算旗舰级CPU，我们对CPU的执着，只为极速的使用体验，这是一款注定无法低调的产品。”

    此外官方还开启了转发评论送荣耀手环4的活动，只要带上#荣耀9X#话题加上一句话转发说出对新品手机速度体验上的期待，就有机会获得荣耀手环4一个。

    根据之前流出的配置图，荣耀9X将搭载麒麟810处理器，这和之前传闻中的一样。但也有和之前传闻出入较大的，比如前置升降摄像头为3200万像素，后置主摄为4800万像素，前后摄均支持超级夜景。

    此外，荣耀9X还支持GPU Tubro 3.0，采用华为自研的EROFS超级文件系统，支持方舟编译器。

    麒麟810最早应用于华为nova 5中，采用旗舰级7nm制程，旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

    荣耀9X确认将于7月23日在西安正式发布。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀9X官方预热 麒麟810标配A76大核http://news.zol.com.cn/721/7210571.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/721/7210571.html report 865 中关村在线消息：荣耀9X将于7月23日正式发布，现在荣耀手机官方微博再次表示，荣耀9X将采用麒麟810处理器，并称这是一款无法低调的手产品。荣耀9X海报荣耀手机官方微博发文称：“麒麟810，标配A76大核，才算旗舰级CPU，我们对CPU的执着，只为极速的使用体验，这是一款注...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：荣耀9X官方预热活动上线
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品