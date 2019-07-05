DxOMark公布三星Galaxy A50拍照得分

中关村在线消息：三星上个月在加拿大发布了全新中端机型——Galaxy A50。近日，著名相机评测机构DxOMark公布了该机的相机评分。



三星Galaxy A50相机的分详情

数据显示，三星Galaxy A50的相机总分为83分，拍照得分为85分，视频拍摄得分为79分。与LG G7 ThinQ和索尼Xperia XZ Premium的得分相同。DxOMark表示，该机在白天阳光充足的条件下，曝光度和动态范围以及色彩表现都比较出色。但是，在弱光条件下，拍照和视频的效果都不太好，变焦镜头也有些不尽人意。



A50是三星首款搭载屏下指纹的非旗舰机型

据了解，三星Galaxy A50正面采用了一块6.4 英寸Super AMOLED Infinity-U 显示屏（刘海为形状类似字母U），同时还支持光学式的屏下指纹；背部设计采用了3D弧面玻璃背壳的方案，且得益于屏幕指纹的方案，所以其机身背部除了相机模组并无其他开孔，整体设计十分简洁。

配置方面，该机搭载了三星自家的Exynos 9610处理器，主频为2.3GHz，提供4+64GB、6+128GB两种存储组合可供选择，并支持额外扩展；相机方面，该机采用了2500万像素主摄+123度广角副摄+500万像素景深的三摄组合，前置相机则为2500万像素。内置4000mAh电池，且支持15W快速充电。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：DxOMark公布三星Galaxy A50拍照得分http://news.zol.com.cn/721/7210566.html