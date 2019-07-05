早报：新浪娱乐微博短暂消失 比特币一年用电640亿度

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

面对之前日本的显示行业禁令，韩国近期也决定发起反击。

反击从现在开始！韩国或报复日本高科技材料出口限制







据路透社报道，韩国政府近日表示，可能对日本最新的高科技材料出口限制进行报复。韩国财政部长洪南基（Hong Nam-ki）提到贸易争端将同时对韩国和日本的经济造成不幸的损害。日本此举将影响全球供应链，将给全球经济带来巨大的不确定性和威胁。

同样是韩国的消息，他们的反垄断部门终于和苹果打成了和解协议。





据韩国先驱报报道，近日韩国最高反垄断监管机构表示，苹果已提议与该机构达成和解协议。此前，苹果被指控滥用垄断地位，要求韩国地方运营商分担iPhone的销售成本，包括广告、和维修费用。

对于处在多事之秋的特斯拉来说，最近还是有一些好消息的。



全美电动汽车销量榜出炉：Model 3排名第一







据外媒报道，美国权威新能源汽车媒体InsideEVs预计，截至6月底，特斯拉在美国售出了67650辆Model 3，是上半年美国市场最畅销的电动汽车。紧随其后的是特斯拉的另一款车型Model X SUV，但销量仅为Model 3的七分之一。

@新浪娱乐 微博账号昨天晚间曾短暂消失一段时间，官方的解释是——“自杀”？

新浪娱乐微博账号短暂消失：官方称系误操作





昨天晚间十点左右，@新浪娱乐 官方微博曾经短暂消失一段时间，随后新浪微博CEO@来去之间表示，新浪微博的消失系误操作导致。而半个小时之后，新浪娱乐账号也随之正常恢复。



顺丰成立教育公司的事情算得上一个重磅新闻，而他们的目的其实还是物流。



顺丰回应成立教育公司：与鄂州机场合作





昨天晚间，顺丰控股方面就“成立教育投资公司”回应称，主要是配合鄂州机场的航空培训中心，为机场枢纽提供航空培训、技术、运营等支持，并为顺丰枢纽及全网员工提供职业发展培训及技能提升。也就是说，顺丰并非真正进入教育行业。

随着本世代主机进入生命末期，各家都在为下世代厉兵秣马，没想到PS4这个时候却爆出了一个安全漏洞。



索尼PS4被曝安全漏洞 可直接盗刷信用卡





近日有外媒报道称，索尼PSN存在一个严重的安全漏洞，该漏洞可以绕过信用卡的CVV验证，直接进行盗刷。该漏洞不是一种主机漏洞，而是网络漏洞，黑客只要知道了用户的PSN账号，就可以盗刷他们的信用卡。因此不只是PS4主机的用户要注意，所有使用PSN账号的用户都应当提高警惕。

我们都知道挖矿其实非常耗电，而最近研究人员帮我们测算出了比特币究竟需要多少电。

比特币一年消耗640亿度电：比整个瑞士用的还多





本周推出的一个名为剑桥比特币电力消耗指数(CBECI)的在线工具，在计算比特币网络的年度能源使用量之前，会实时估算维护比特币网络所需的能源。CBECI显示，全球比特币网络正在消耗超过7千兆瓦特的电力。在一年的时间里，这相当于64太瓦时（1太瓦时=10亿千瓦时）的能源消耗。这比瑞士同期的每年58太瓦时的用电量还要多。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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