新款三星Galaxy A30e 跑分数据悄悄现身

中关村在线消息：作为三星中端手机的代表Galaxy A30，近日被发现可能还会有规格相似、效能较弱的版本。

根据外媒的报导，国外跑分网站《Geekbench》最近被发现一款代号SM-A307FN 疑为三星新机的跑分数据，可能是刚上市的Galaxy A30 2019另一版本Galaxy A30e。



代号SM-A307FN 疑为三星新机的跑分数据

SM-A307FN 在《Geekbench》上获得单核1,319 / 多核4,116 的成绩，这与今年上市的A30 跑分几乎相同， 如果根据标准版的Galaxy A30 规格，Galaxy A30e 可能将具备更小的屏幕、更小的电池，但处理器规格可能会与一般版一样都是使用三星自家的Exynos 7904。

如果比照较低规的Galaxy A20，Galaxy A30e 可能会与A20e 一样仅在欧洲上市，因为根据过去的统计资料显示欧洲用户更偏好屏幕较小、外型轻巧的机种，而除了欧洲外，过去三星也曾在美国推出Galaxy A10e 限定发售版本，或许三星也正在计划推出另一款美国专用版A30。

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