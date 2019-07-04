晚报：斗鱼下周美股上市 荣耀9X官宣7月23日发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

360回应手机业务暂停传闻：仍在寻找5G机会





今天有传言显示，360公司已经暂停了他们手机业务。随后，360方面发言人对此事进行了回应，表示手机业务并非完全暂停，只是放缓。360方面还提到，他们正在寻找5G方面的机会。

Z点评：360手机业务其实一直都不温不火，如果他们能够沉下心来思考未来发展方向，未尝不是一件好事。





今天荣耀手机官方正式宣布，他们将于7月23日在西安正式公开荣耀9X。荣耀9X发布会的宣传海报上，麒麟810成为了荣耀重点宣传对象，荣耀9X也被描述为一款注定无法低调的产品。麒麟810配备了华为自研的达芬奇架构NPU，让AI跑分遥遥领先

Z点评：麒麟810，华为终于要把这个秘密武器放出来了。

深圳也要垃圾分类了 不过是用奖励机制





深圳市城市管理和综合执法局近日发布关于《深圳市推进生活垃圾分类工作激励实施方案（2019-2021）》征求意见稿。根据该意见稿，深圳市将在2019至2021年间，每年安排9375万元补助资金用于生活垃圾分类激励。具体分配名额如下：家庭5000个，个人1000个，住宅区500个，单位不限定名额。

Z点评：对于普通人来说，奖励终究会比处罚产生更多积极性，甚至可能催生出一个新的产业。

好事多磨！传斗鱼计划下周在纽交所挂牌上市





有外媒报道称，国内直播平台斗鱼将重启上市计划，并在下周进行IPO。之前有说法是斗鱼原计划在今年5月在纽交所上市，但因为某些原因交易暂停了。现在新的消息是，IPO将在下周进行。

Z点评：从去年拖到了今年的斗鱼上市，或许终于要成真了。

微博暑期大举清理涉黄信息 专项行动已启动





微博上的涉黄信息已经呈现泛滥的状态，就在今天，微博官方管理员账号宣布开启“暑期涉黄低俗信息专项清理行动启动”，将对涉黄低俗信息进行专项清理。此次行动将采取技术审核过滤、人工主动巡查、用户投诉等方式对涉及未成年人的涉黄低俗信息，如色情小说、色情动漫、图片和视频内容等进行集中处置。

Z点评：如果新浪的注册机制真的像他们所说的需要身份证，那么现在这种状况会好治理很多。

顺丰成立快运公司：注册资本5000万





根据天眼查数据显示，6月27日深圳市顺丰快运有限公司成立，该公司由深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司100%持股，注册资本5000万元，法定代表人及董事长由黄赟担任，黄偲海任董事、总经理。

Z点评：顺丰正在将自身业务进一步正规化，集团化。

华硕发布灵耀X2 Pro：双4K屏 八月底在国内上市









据媒体报道，华硕全新笔记本ZenBook Pro Duo终于来了，定名为“灵耀X2 Pro”。这款全新笔记本采用了ScreenPad 2.0智能触控技术，简介的人机交互系统和如同智能手机般的UI界面设计，操作起来更加流畅。

Z点评：近来华硕的笔记本都非常有亮点，也非常期待这款新品。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）











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