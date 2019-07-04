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    荣耀手机荣耀 9X（全网通）

    传荣耀9X有九大技术突破 将在7月23日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：荣耀手机官方近日一直在对新机荣耀9X进行预热，该机于7月23日正式发布。现在，有媒体曝光了该机的九大技术突破。

    传荣耀9X有九大技术突破 将在7月23日发布
    网曝荣耀9X将实现9大技术图片

    首先，在硬件方面，荣耀9X搭载了全球第一款7nm的中端处理器——麒麟810；同时还是荣耀旗下第一款搭载升降式前摄的“真全面屏”手机，是新一代的全面屏，且屏幕还支持屏下指纹识别技术；另外该机的后置相机还采用了双摄组合，主摄为4800万像素AI相机，不出意外的话，应该是索尼旗舰级的IMX586传感器。

    传荣耀9X有九大技术突破 将在7月23日发布
    荣耀9X使用升降式前摄提升屏占比

    其他方面，荣耀9X还搭载了最近的方舟编译器技术，能极大的提升系统运行速度，增强使用体验；还有超级蓝牙、全新的鸿雁超级信号、全栈式应用资源分配站等新技术。不过目前荣耀官方还暂未说明这些新技术的作用。

    据推测鸿雁超级信号应该是一种新型的信号增强技术，而全栈式应用资源分配站应该属于一种AI智能分配系统资源的手段。总的来说，新技术的出现都会让用户的使用体验大有提升，还是十分值得期待的。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：传荣耀9X有九大技术突破 将在7月23日发布http://news.zol.com.cn/721/7210223.html

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