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    传斗鱼计划下周在纽交所挂牌上市

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：有外媒报道称，国内直播平台斗鱼将重启上市计划，并在下周进行IPO。

    斗鱼考虑下周在美进行IPO

    据悉，之前有说法是斗鱼原计划在今年5月在纽交所上市，但因为某些原因交易暂停了。现在新的消息是，IPO将在下周进行。

    斗鱼在今年4月正式向美国证券交易委员会提交招股书，申请在纽交所上市，证券代码为“DOYU”。目前斗鱼的大股东是互联网巨头腾讯，持有约40%股份。

    招股书文件显示，2018年，斗鱼公司营收已从2016年的7.869亿元人民币增长至2017年的18.857亿元人民币，2018年营收则大幅增长93.8%至36.544亿元（约合5.315亿美元）。其中，来自直播业务的收入达31.472亿元，比2017年的15.218亿元同比增长106.8%；毛利润达1.51亿元，毛利润率改善，从-0.2%翻正至4.1%，综合亏损持续收窄。

    公开资料显示，截止2019年第一季度，斗鱼月活跃用户量（MAU）达1.592亿，同比大幅增长25.7%。其中，来自PC端的月活跃用户达1.101亿，同比增长21%；来自移动端的月活跃用户达4910万，同比增长37.5%，增速显著快于PC端。

    （本文图片来自网络）

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