智能音箱不再是音箱 小度助手5.0能力全面升级

中关村在线消息：2019百度AI开发者大会（Baidu Create 2019）上，百度副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲正式发布小度助手（DuerOS）5.0。在当天下午举办的小度智能生活论坛上，围绕着小度助手5.0所打造的更强大的智能助手、更繁荣的开发者平台、欣欣向荣的商业化生态，相关负责人进行了深度解读。



百度副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲

2019百度AI开发者大会（Baidu Create 2019）上，百度副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲正式发布小度助手（DuerOS）5.0。在当天下午举办的小度智能生活论坛上，围绕着小度助手5.0所打造的更强大的智能助手、更繁荣的开发者平台、欣欣向荣的商业化生态，相关负责人进行了深度解读。

百度副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲表示，在人工智能交互时代，小度助手已经迎来了跨越式发展，截至2019年6月，搭载小度助手的智能设备激活数量已经达到4亿，6月小度的月交互次数也达到了36亿。此次小度助手5.0能力的全面升级，将再次革新人机交互体验，开启智能生活的新篇章。

技术实力全面进化 不断满足生活个性化需求

百度公司首席架构师、百度智能生活事业群组首席技术官朱凯华，介绍了小度助手5.0创新对话式AI技术的发展，以及对用户体验的引领与创新。作为中国人工智能发展的引领者与见证者，最新市场数据（Canalys、Strategy Analytics、IDC三家机构的报告）显示，2019年Q1小度系列智能音箱出货量跃居中国第一、全球第三。



百度公司首席架构师、百度智能生活事业群组首席技术官朱凯华

突飞猛进的成绩背后，是小度助手技术实力的全面进化。在听清方面，引入百度语音首创的流式截断的多层注意力模型（SMLTA），大大提升ASR效果；在听懂方面，结合百度NLP的知识增强语义表示模型ERNIE，核心理解算法全面升级为超大数据预训练深度模型；在满足用户需求方面，融合百度全网搜索能力与大规模精准用户画像，从直接满足进化为个性化助手，越用越懂你。

作为国内带屏智能音箱的销量冠军，小度在家系列的技术创新真正引领了突破性的用户体验。从登上王牌综艺《向往的生活》的“团宠”小度在家1S，到大会现场最新发布的小度在家1C 4G电池版，都在不断满足家庭成员多元化的智能需求。在一年多的时间内，小度在家系列完成了从“文字展示”到“图文推荐”再到“桌面信息流”的三级跳；而从“一问一答”到“全双工免唤醒能力”，不断升级的交互技术更让小度在家系列成为了诸多家庭必不可少的智能元素。在小度在家上，第三方技能的使用次数已超过音乐和长视频，成为第一大应用，这使得“智能音箱不再是音箱”，小度也随之被赋予了更广阔的想象空间和更宏大的使命。



小度智能音箱Play

小度家族的另一个主角——小度智能音箱系列也完成了从无屏到大屏的技术革命，实现了技术和生态的智能升级。在大会现场推出的小度智能音箱大金刚、小度智能音箱Play、小度智能音箱Play青春版都具备投屏功能，可以一句话连接电视，一句话点播视频，无缝连接小米、海信、创维、TCL等主流智能电视品牌。小度智能音箱系列还与“AI投屏神器”爱奇艺电视果强强联合，小度智能音箱产品可语音操控电视果，同时兼容支持DLNA的智能电视、互联网盒子、投影仪等，带来独一无二的AI投屏追剧体验。小度电视伴侣更是拥有领先业界的远场唤醒体验，一句话带来家庭影院般的影音享受。



百度智能生活事业群组主任架构师钟镭

对话式AI技能开发平台全面升级 优质技能轻松可得

在小度助手5.0时代，对话式AI技能迎来全面爆发，智能音箱的产品本质正在改变。百度智能生活事业群组主任架构师钟镭，介绍了全面升级的技能开放平台，目前平台已接入智能家居厂商329家，打造了一批明星技能，如“电子宠物”技能已被唤醒5000万次、有超过100万人使用“蜗牛睡眠”等安眠类技能、“找手机”技能已被唤醒300万次，“虎牙”技能上，直播内容的人均观看直播时长更是超过了90分钟。

全面的技能接入方式和零成本的服务部署，让开放平台的开发成本更低。据介绍，小度助手5.0支持小技能、技能模板、智能家居等接入方式，使用体验轻松易用；CFC一站式升级能力和为优质开发者提供3000+元奖励的百度云悬赏计划，更是最大限度降低了每一位开发者的成本。

小度助手5.0也带来了更好的技能开发体验。面向开发者的全双工免唤醒能力使得人机交互更加自然，用户的交互成本降低一半；DPL（DuerOS Presentation Language）则使得小度在家系列的交互展现重磅升级，开发者可全自定义技能的视觉展现；针对大热的互动类故事技能，故事工厂打造了可视化的设计界面，即使没有编程基础，也能打造非常契合语音场景的互动故事类技能。

活动现场，互动阅读社区橙光、游戏直播第一平台虎牙、精品AI语音游戏的开创者加班熊、在线教育领军品牌学而思轻课、语音技能开发的优秀代表彩豚智能等合作伙伴进行了Developer Show开发者技能秀，全面展示了小度助手5.0时代对话式AI技能的新潮玩法。



百度智能生活事业群组小度销售与商务部总经理赵鹏

商业化创新尝试 “小度合伙人”让人人尽享AI红利

技术的进步与技能的繁荣背后，小度助手5.0也孕育出了无限的商业化可能。百度智能生活事业群小度销售与商务部总经理赵鹏介绍到，透过30，000+的付费单品，小度助手为开发者带来了更多的新模式、新玩法和新渠道，共建AI新时代下的双赢生态。

新模式小度会员实现了内容会员与电商会员的跨界整合，作为音频内容技能的代表，蜻蜓FM创始人兼董事长张强上台介绍，他表示，与小度会员的合作创造出了更具价值的商业服务，在5G时代带给用户最好的音频服务体验。新玩法品牌技能则可以让商业品牌通过多重技能、深度互动等方式，惠氏数字媒体营销总监阮恵珺介绍到，通过品牌技能这种创新的互动形式，可以让用户更加细致入微地体验产品内涵，并获得产品赋予的更多价值，传统行业也能开启AI智能营销新价值。

小度助手还准备了创新的渠道计划“小度合伙人”，从学生、IT从业者到零售门店，任何人都可以加入小度合伙人计划，通过分享推广受欢迎的小度产品获取奖励。活动期间，用户分享活动即获小度商城优惠券。推广成功将得到小度合伙人徽章、小度会员、内容券等小度周边奖励，以及现金奖励，前20名可进入小度合伙人核心会员群，获得更多奖金。当选最佳小度合伙人可获得100元京东卡、小度会员等奖品。

在AI时代，如何将先进的技术与优质的内容以最高效的模式传递给消费者，“小度合伙人”模式无疑是一次成功的创新。在渠道层面，原有渠道将面对库存压力、物流成本、售后服务等等问题，“小度合伙人”通过合伙人介绍用户的模式，将品牌与用户无缝衔接，真正做到“没有渠道商赚差价”，无需付出额外成本，用户即可轻松享受AI带来的乐趣。在这个过程中，购买者也可以变为售卖者，而拥有良好产品体验的小度，更是将售卖者转化为“品牌传播者”，这种“AI裂变销售模式”的推进，将小度品牌的口碑传播，以最大效率扩散开来。

在5.0时代，小度助手实现了技术、开放平台、商业化探索的全面升级进化，让所有开发者平等、轻松地与对话式AI最新机遇无缝衔接,让大众体验智能生活的更多可能。

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