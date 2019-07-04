三星Galaxy S10系列全新烟波蓝配色开售

中关村在线消息：上个月，三星曾公开表示将在中国推出全新烟波蓝配色的Galaxy S10系列机型。今日，三星官方正式上架这款配色，Galaxy S10/S10+的起售价分别为5999元和6999元。



三星Galaxy S10烟波蓝配色开售

从图片可以看出，三星Galaxy S10系列的这款全新配色与烟雾缭绕的湖面颜色非常接近，这应该也是三星为其命名为烟波蓝的原因。这款配色整体的视觉效果非常通透，给人一种非常纯净的感觉。



烟波蓝版S10视觉效果十分通透

配置方面，新配色与之前的版本保持一致，Galaxy S10采用6.1英寸曲面屏，分辨率为3040*1440分辨率，屏幕内置超声波指纹识别。高通骁龙855处理器，后置1200万长焦+1200万广角+1600万超广角镜头，前置1000万像素自拍镜头。3400mAh电池，支持无线充电和无线反向充电。



三星Galax S10烟波蓝配色

三星Galax S10+采用6.4英寸曲面屏，分辨率为3040*1440，屏幕内置超声波指纹识别。高通骁龙855处理器，后置1200万长焦+1200万广角+1600万超广角镜头，前置1000万+800万自拍镜头。4100mAh电池，同样支持无线充电和无线反向充电。

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