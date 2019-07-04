中关村在线消息：北京时间7月4日，ofo押金退款问题从去年持续到了现在，一直还没有得到解决。从目前ofo的客户端上来看，总共还有1600万人没有收到押金。如果按照每天退押金3500人来计算，ofo退完所有押金还需要12年。



仍有1600万人没收到ofo押金：退完还需12年

尽管现在已经不是去年风口浪尖的时候，但ofo的退款其实还在继续。目前，ofo小黄车日均退款人数在3500人左右，高峰期单日退款4454人，工作日退款人数较多，周末则退款人数较少。

此前天津市第三中级人民法院的一份执行裁定书曝光，其中就披露了ofo小黄车目前的资产情况。

裁定书显示，法院在执行过程中，已向被执行人发出执行通知书、报告财产令，被执行人依法报告了财产：名下无房产、无土地使用权、无对外投资、无车辆，银行账户也已被其他法院冻结或账户无余额。

通过最高人民法院“总对总”查控系统对被执行人名下财产进行了查询，系统反馈查询信息依然为无财产。

到被执行人住所地的不动产登记部门、市场监督管理部门、公安车辆管理部门进行传统查控，结论仍是名下无可供执行财产。

申请执行人亦无被执行人的财产线索提供，法院亦已对被执行人申报的财产进行核对，无财产可供执行，法院已向被执行人发出限制消费令。

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