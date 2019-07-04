    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 正文

    苹果获得耳机新专利：年内发布头戴式降噪耳机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间7月4日，近期美国专利局对外发布了一批新的专利，其中苹果的一项耳机专利格外引人注目。这一专利是通过内置在耳机外部和内部的麦克风来收集噪音，并通过算法来产生混合信号以实现降噪。事实上，苹果近来推出降噪耳机的传闻一直不绝于耳。

    苹果获得耳机新专利：年内发布头戴式降噪耳机
    苹果获得耳机新专利：年内发布头戴式降噪耳机

    据了解，这种耳机降噪技术还可以让麦克风的信号增强，用户可以获得更强的通话质量。之前彭博社曾经爆料，苹果计划在今年下半年推出一款优质的降噪耳机，可以与BOSE和索尼等品牌媲美，这项专利出现之后，苹果降噪耳机的可能性似乎正在增大。

    今年4月份的时候，Powerbeats Pro无线运动耳机正式发布。Powerbeats Pro配备了与新款AirPods一样的H1芯片，可通过“Hey，Siri”激活并进行指令输入。Powerbeats Pro还取消了老款耳机间的连接绳，更适合运动场景。

    Powerbeats Pro的续航时间在9小时左右，支持充电盒，提供四种配色，售价为249.95美元。



    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：苹果获得耳机新专利：年内发布头戴式降噪耳机http://news.zol.com.cn/720/7209541.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7209541.html report 786 中关村在线消息：北京时间7月4日，近期美国专利局对外发布了一批新的专利，其中苹果的一项耳机专利格外引人注目。这一专利是通过内置在耳机外部和内部的麦克风来收集噪音，并通过算法来产生混合信号以实现降噪。事实上，苹果近来推出降噪耳机的传闻一直不绝于耳。苹果获...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品