中关村在线消息：北京时间7月4日，近期美国专利局对外发布了一批新的专利，其中苹果的一项耳机专利格外引人注目。这一专利是通过内置在耳机外部和内部的麦克风来收集噪音，并通过算法来产生混合信号以实现降噪。事实上，苹果近来推出降噪耳机的传闻一直不绝于耳。



苹果获得耳机新专利：年内发布头戴式降噪耳机

据了解，这种耳机降噪技术还可以让麦克风的信号增强，用户可以获得更强的通话质量。之前彭博社曾经爆料，苹果计划在今年下半年推出一款优质的降噪耳机，可以与BOSE和索尼等品牌媲美，这项专利出现之后，苹果降噪耳机的可能性似乎正在增大。

今年4月份的时候，Powerbeats Pro无线运动耳机正式发布。Powerbeats Pro配备了与新款AirPods一样的H1芯片，可通过“Hey，Siri”激活并进行指令输入。Powerbeats Pro还取消了老款耳机间的连接绳，更适合运动场景。

Powerbeats Pro的续航时间在9小时左右，支持充电盒，提供四种配色，售价为249.95美元。







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