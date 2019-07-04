智能音箱不再是音箱 景鲲：未来将是中控角色

中关村在线消息：百度AI开发者大会的主论坛环节，百度副总裁、SLG总经理景鲲为大家再次公布了小度的成绩单。截止到2019年6月，小度助手激活设备量已经超过4亿台，月交互次数已经超过36亿。



百度副总裁、SLG总经理景鲲

百度AI开发者大会现场，景鲲除了公布了消毒所取得成绩，还带来了小度助手5.0版本，同时小度家庭又迎来4位新成员：小度大金刚；小度智能音箱Play；小度智能音箱Play青春版；以及小度在家1C 4G版。

在百度AI开发者大会之后的小度智能生活分论坛会后，ZOL与少数媒体等一同采访了百度副总裁、SLG总经理景鲲。

景鲲对于小度在未来智慧家庭中的定位，直接给出了一个肯定的答复：“我觉得它应该是一个中控的角色”。

结合当前整个小度家族产品来看则是非常切合。目前小度家族中，小度智能音箱系列已经实现了技术和生态的智能升级。即最新发布小度助手5.0（DuerOS 5.0）正式发布，它包含行业领先的全双工免唤醒能力、全球首创的家庭信息流、行业领先的家庭通讯与通知和全球首创的智能音箱DLNA直接投屏能力。



小度助手5.0（DuerOS 5.0）正式发布

如在小度智能音箱可以做到无缝连接小米、海信、创维、TCL等主流智能电视品牌。同时配合“全双工免唤醒能力”，可以实现多个小度设备共存以及实现无唤醒词的自然语音交互能力，可以让智能音箱更好融入到生活场景中去。

除了以上这些外，小度不仅会在智能家居之中起到中控作用，未来在车家互联上也将会充当起联结作用。及未来用户通过搭载小度车载OS的汽车可以与智慧家庭设备实现互联。常遭更多的人、车、家使用场景。

景鲲在接受采访时也提到了关于“行业发展黄金时期”的问题，景鲲分别从产品体验、用户体验以及市场这三方面作了解答。

“第一个要看产品体验，首先它是不是黄金期，先判断是不是一个有效的赛道。如果是有效的赛道的话，才看看是不是大的赛道，然后再看看发展是不是属于黄金期；

“（第二个）从用户体验的感觉来讲，之前我们有一次媒体沟通的时候说，我们内部会有一个用户体验的“微笑曲线”，这个让我们有信心，会觉得用户跟它互动越多，黏性越长，时间越长，它就是一款好的产品，不管市场多大，用户(都)能接受；

“（最后）再看市场，我们另外看到一个信号，不止是一线科技用户喜欢它，一线的老人、小孩喜欢它，五六线的普通用户都喜欢它，所以这是一个大赛道。从发展的周期上来看，看整个用户跟小度助手之间设备搭载量的成长速度，交互次数的成长速度，从这几个方面来看，会发现它的成长非常迅速”，景鲲表示。

其实从当前小度发展速度上看，行业的黄金发展期到来的会比预计的要快。援引自Canalys等三家机构报告显示，2019年第一季度小度智能音箱出货量已经位列全球第三，中国第一。

阿基上景鲲所谈到的“更强大的智能助手能力，更繁荣的开发者平台，以及更具发展潜力的商业化生态”这些已经为小度智能生态发展的基石。因此行业迎来黄金时期已经近在眼前。

行业发展到黄金时期之后，整个商业化变现就是会快速提上日程。因此在盈利方面，景鲲表示，目前小度音箱还在初步探索期，离大规模盈利尚有一段时间的。百度现在在硬件上是补贴的，但这种补贴不会一直持续。

目前，小度已经在探索会员制的商业模式。当前国内用户的付费习惯已经被逐渐培养了起来，就在今年6月22日，爱奇艺宣布会员数量突破1亿，中国视频付费市场正式进入“亿级”会员时代。可以说小度未来在内容上探索变现途径已经成为可能。

不过，在采访中，景鲲对于小度依旧是求稳，并不断强调，“用户跟小度的后续持续交互”才是他更为关注的重点。

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