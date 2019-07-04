中关村在线消息：据外媒消息，在上周来自 Tsuru Robotics的艺术无人机团队在意大利都灵的巨型公共帆布上绘制了一幅大型涂鸦作品，这可谓真正的空中作画了。







国外街头艺人用无人机创作的巨幅街头涂鸦壁画

这幅画展示了一种形状的漩涡 - 建筑物，房屋，直升机，树木，花朵，简笔画 - 分层为灰色，洋红色和浅蓝色。右边显示“欢迎”字样，左下角显示“城市生活”字样。



麻省理工学院敏感城市实验室的Carlo Ratti教授以及策划该项目的国际设计和创新公司CRA说：“这座城市是一个开放的画布，人们可以通过多种方式记录他们的故事。”

作为UFO-Urban Flying Opera合作项目的组成部分，以“Design the City”（设计城市）为主题数千人通过APP参与了本次视觉创作。

随后团队精心挑选了大约100个涂鸦作品，然后使用四架无人机在两天的时间内使用大约2034罐油漆完成了绘制。

本次活动在46*39英尺的巨型垂直条幅上创作。其中有一个中央管理系统实时控制无人机，一个监控系统来跟踪它们的精确位置，并且协调他们的飞行编队，控制涂鸦的喷射。

本次艺术创作希望世界各地的参与者思考他们如何看待、勾勒和思考他们所在的城市，以及他们对城市生活的喜欢和渴望。

（文中图片来自互联网）

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