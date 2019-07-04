Redmi K20 Pro推出漫威限量版礼盒 只赠不卖

中关村在线消息：今日，Redmi红米手机官微在微博表示，为致敬漫威英雄正式推出Redmi K20 Pro限量版礼盒，但可惜是官方称这款限量版礼盒仅赠不售。不过，Redmi目前还并未公布该礼盒的获赠方式。



Redmi K20 Pro推出漫威限量版礼盒

从Redmi官微公布的海报来看，Redmi K20 Pro漫威限量版礼盒版手机整体与普通版保持一致，但是在配色方面略有不同，其背部采用了采用黑灰双色的搭配，整体的纹理将至为漫威的LOGO；另外该机应该还专门是适配了漫威元素的主题。



Redmi K20 Pro

据了解，Redmi K20 Pro正面采用了一款6.39英寸的无开孔屏幕，官方称其为“极界全面屏”，采用了升降式的前置相机模组，使得正面并无多余开孔，屏占比高达91.9%；核心方面搭载了高通骁龙855处理器；内置4000mAh电池，并支持27W快充规格。

拍照方面，该机后置相机采用4800万主摄+800万人像+1300万超广角的三组合，主摄为采用索尼IMX586传感器；升降式的前置相机为2000万弹像素摄像头，并支持大广角全景合影。

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