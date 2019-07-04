301英寸户外电视亮相：售价150万美元

中关村在线消息：近日据外媒报道，C Seed推出了对角线长度为301英寸的庞然大物，再次刷新了“全球最大户外电视”的记录。



301英寸最大户外电视亮相 售价150万美元

早在2013年和保时捷设计工作室制造了一台201英寸的户外电视，以及后续推出262英寸的4K电视。



同2013年打造的户外电视相似，全新的301英寸电视采用碳纤维和钛金属打造，折叠使用了7个面板，在不使用的时候可以将其升降至地面之下。

在需要使用的时候可以从家中地下升起，25秒时间就可以完全升到6米的高度，然后7个面板展开和互相锁定需要额外40秒的时间。之后就可以在301英寸（7.6米）的屏幕前开始电影派对了。

这款全球最大的户外电视能够承受50公里/小时的风力，相对于体积来说重量仅仅为1650千克（3,637.6磅）。

该电视内置了大约3,956,736个LED，其光度等级为4,500尼特，这意味着它可以在直射阳光下观看，对比度为4,500：1，48位色深支持281万亿色的显示。

它可支持高达4K分辨率的内容，HDR技术提供更逼真的观看效果，内置音响系统由六个扬声器和三个低音炮组成，总功率输出为2,700瓦。当然这样的庞然大物售价不会便宜，零售价为150万美元。目前官网已经开放预订，预计会在2020年年中发货。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：301英寸户外电视亮相：售价150万美元http://news.zol.com.cn/720/7209406.html