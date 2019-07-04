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    好事多磨！美国司法部将批准T-Mobile收购Sprint

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间7月4日，据外媒报道，近日有知情人士透露，T-Mobile美国公司收购Sprint的事宜即将在下周得到美国司法部的批准。这次收购，T-Mobile总共要支付265亿美元，而他们此前已经确定了向美国卫星电视服务商Dish网络公司出售资产的总体计划。

    好事多磨！美国司法部将批准T-Mobile收购Sprint
    好事多磨！美国司法部将批准T-Mobile收购Sprint

    这名知情人士表示，美国司法部正在与T-Mobile敲定一项最终协议，他们希望能够确保Dish能够成为美国移动通信场的第四大强劲竞争对手，以避免出现垄断的局面。这种让步，可以帮助T-Mobile实现对于Sprint的收购。

    之前2月份的时候，Sprint计划今年5月在美国部分城市开始推出商用5G网络。这部分城市包括亚特兰大、芝加哥、达拉斯和堪萨斯城等。不过，5G网络的具体情况，Sprint并没有做过多披露。

    Sprint首席技术官约翰·索德在接受采访时表示，他们的5G网速已经达到了430 Mbps的速度，基本上是目前在LTE上可能获得的速度的10倍左右。同时，Sprint的5G网络将是Google Fi的一部分。Google Fi是谷歌的无线运营商，依靠Sprint和T-Mobile的网络。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：好事多磨！美国司法部将批准T-Mobile收购Sprinthttp://news.zol.com.cn/720/7209377.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7209377.html report 894 中关村在线消息：北京时间7月4日，据外媒报道，近日有知情人士透露，T-Mobile美国公司收购Sprint的事宜即将在下周得到美国司法部的批准。这次收购，T-Mobile总共要支付265亿美元，而他们此前已经确定了向美国卫星电视服务商Dish网络公司出售资产的总体计划。好事多磨！美...
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