中关村在线消息：北京时间7月4日，据外媒报道，近日有知情人士透露，T-Mobile美国公司收购Sprint的事宜即将在下周得到美国司法部的批准。这次收购，T-Mobile总共要支付265亿美元，而他们此前已经确定了向美国卫星电视服务商Dish网络公司出售资产的总体计划。



好事多磨！美国司法部将批准T-Mobile收购Sprint

这名知情人士表示，美国司法部正在与T-Mobile敲定一项最终协议，他们希望能够确保Dish能够成为美国移动通信场的第四大强劲竞争对手，以避免出现垄断的局面。这种让步，可以帮助T-Mobile实现对于Sprint的收购。

之前2月份的时候，Sprint计划今年5月在美国部分城市开始推出商用5G网络。这部分城市包括亚特兰大、芝加哥、达拉斯和堪萨斯城等。不过，5G网络的具体情况，Sprint并没有做过多披露。

Sprint首席技术官约翰·索德在接受采访时表示，他们的5G网速已经达到了430 Mbps的速度，基本上是目前在LTE上可能获得的速度的10倍左右。同时，Sprint的5G网络将是Google Fi的一部分。Google Fi是谷歌的无线运营商，依靠Sprint和T-Mobile的网络。

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