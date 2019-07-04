王腾：CC9e相机传感器为两种规格混用

中关村在线消息：北京时间7月2日晚间，小米正式发布了旗下全新新列手机小米CC。其中包含了小米CC9、 CC9e和CC9美图定制版三款机型。日前，小米公司产品总监王腾在微博表示小米CC9e的相机将采用索尼IMX586与IMX582混装的策略。



王腾称CC9e的相机将为IMX586与IMX582混装

据悉，这件事情起源于昨晚有网友询问小米CC9e摄像头的具体型号。而王腾回复他表示，小米CC9全系三款机型都统一使用的索尼IMX586传感器，但是因为全球量很大，所以在CC9e上回有一部分采用IMX582做二供，不过拍照体验基本没有区别。



IMX586与IMX582的规格对比

那这两种规格混用算不算欺骗消费者呢？根据资料显示，索尼IMX586和索尼IMX582在核心规格上基本相同，最大的区别就在于视频拍摄时，IMX586可以支持最高4K 60帧的效果，而IMX582知支持4K 30帧。

但是，小米CC9系列搭载的骁龙处理器本身最高支持的视频录制效果也就是4K 30帧，所以其实使用IMX586还是IMX582基本没有区别。两者的用户使用体验其实几乎是没有区别的。

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