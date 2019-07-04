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    华为Mate 30高清渲染图曝光：摄像头是亮点

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间7月4日，近日有微博网友放出了一批华为Mate 30的高清渲染图，这一渲染图中，最引人注目的莫过于Mate 30的后置四摄像头。与其他厂商的浴霸造型或者长条状不同，华为选择了圆形摄像头模组，这样的渲染图也与之前的传言吻合。

    华为Mate 30高清渲染图曝光：摄像头是亮点
    华为Mate 30高清渲染图曝光：摄像头是亮点

    此前有消息人士爆出了一张图片，根据图片上的信息显示，华为俄罗斯将在今年12月份推出Mate 30 5G版手机华为Mate 30还将会有LTE版本。同时华为折叠屏手机Mate X 5G则会在今年9月上市。不过，华为官方尚未对此消息做出任何回应。

    根据早前传闻，华为Mate30 Pro将采用麒麟985处理器，该芯片采用7nm+EUV（极紫外光刻工艺）工艺，该工艺可以使晶体管密度增加20%。

    屏幕方面，该机采用了京东方生产的 6.7寸屏幕，支持4曲面弧形设计以及屏下指纹。

    摄像头方面，该机新机搭载了后置四摄像头，其中包括一颗Tof镜头。该机还将配备55W快充，电池容量为4200mAh。

    （本文图片来自互联网）


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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7209277.html report 800 中关村在线消息：北京时间7月4日，近日有微博网友放出了一批华为Mate 30的高清渲染图，这一渲染图中，最引人注目的莫过于Mate 30的后置四摄像头。与其他厂商的浴霸造型或者长条状不同，华为选择了圆形摄像头模组，这样的渲染图也与之前的传言吻合。华为Mate 30高清渲染图...
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