中关村在线消息：本周三，Facebook公司负责“天秤币”（Libra）的高管重申，该公司不会控制这种加密货币。



脸书高管为“天秤币”解读：我们没有控制权

脸书区块链组负责人大卫-马库斯在周三发表的一篇博文中写道：“Facebook不会控制这种加密货币及其网络，也不会控制为其提供支持的储备金。”

“到‘天秤币’推出时，Facebook只会是100多个‘天秤币协会’成员中的一个，届时我们不会有任何特殊的权利或特权。“

Facebook为“天秤币”设计的“钱包”名为Calibra，马库斯对此解释称，这将只是众多“钱包”中的一个而已。但他同时承认，Facebook将让用户能够更容易地使用该公司的服务来进行转账，从而获得整体商业利益。

马库斯在谈及此事时表示，“天秤币”旨在帮助那些在当前银行体系中得不到足够服务的人，尤其是发展中国家的贫困人口。

“有了‘天秤币’，任何人都只需要花费40美元购买一部智能手机，并可接入互联网，就能安全地保护自己的资产，与世界经济接轨，以低得多的成本进行交易，并随着时间的推移而获得一整套金融服务。”

他在周三发表的博文中写道。“我们坚信，如果‘天秤币’能够成功，那么对于最需要它的数十亿人来说，就有可能为其带来一种非线性的阶梯变化。”

Facebook的这个项目颇具新颖性，而投资者似乎对此反应良好：自Facebook发布“天秤币”以来，该公司股价已经累计上涨了约4%。

（文中图片来自互联网）

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