市场份额只占2成的iOS贡献了一半以上的应用付费

中关村在线消息：尽管全球范围内，安卓系统的份额远远高于苹果的iOS，但在应用付费领域，只占20%左右市场份额的iOS，应用付费收入几乎是Google Play的两倍。







数据分析机构Sensor Tower近日发布了2019年上半年而移动应用付费情况，数据显示，App Store和Google Play的付费总计达到397亿美元，，比去年同期的344亿美元增长了15.4%。

而就单个应用市场来看，App Store的用户付费金额为255亿美元，而Google Play的用户付费金额为142亿美元，少了100亿美元。

就这个层面上来说，iOS用户的付费欲望更高，对应用开发商来说是最优质的用户，因此即使iOS的份额已经降到了20%，仍然有开发商决定在iOS率先推出产品。

不过从增长速度来看，Google Play要好一些。数据显示，Google Play今年上半年的数据相较于去年同期增长了19.6%，而App Store的增长率为13.2%。

当然需要说明的是，这份统计没有包含中国市场的情况，因为中国安卓用户很少使用Google Play，而是选择不同的第三方应用商店。

大家可以谈谈自己用的是什么系统，每年在App应用内付费又有多少支出呢？

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