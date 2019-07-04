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    市场份额只占2成的iOS贡献了一半以上的应用付费

      [  中关村在线 原创  ]   作者：马荣   |  责编：马荣

    中关村在线消息：尽管全球范围内，安卓系统的份额远远高于苹果的iOS，但在应用付费领域，只占20%左右市场份额的iOS，应用付费收入几乎是Google Play的两倍。

    2019年上半年全球应用收入397亿美元，苹果占255亿美元

    数据分析机构Sensor Tower近日发布了2019年上半年而移动应用付费情况，数据显示，App Store和Google Play的付费总计达到397亿美元，，比去年同期的344亿美元增长了15.4%。

    而就单个应用市场来看，App Store的用户付费金额为255亿美元，而Google Play的用户付费金额为142亿美元，少了100亿美元。

    就这个层面上来说，iOS用户的付费欲望更高，对应用开发商来说是最优质的用户，因此即使iOS的份额已经降到了20%，仍然有开发商决定在iOS率先推出产品。

    不过从增长速度来看，Google Play要好一些。数据显示，Google Play今年上半年的数据相较于去年同期增长了19.6%，而App Store的增长率为13.2%。

    当然需要说明的是，这份统计没有包含中国市场的情况，因为中国安卓用户很少使用Google Play，而是选择不同的第三方应用商店。

    大家可以谈谈自己用的是什么系统，每年在App应用内付费又有多少支出呢？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：市场份额只占2成的iOS贡献了一半以上的应用付费http://news.zol.com.cn/720/7209260.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7209260.html report 875 中关村在线消息：尽管全球范围内，安卓系统的份额远远高于苹果的iOS，但在应用付费领域，只占20%左右市场份额的iOS，应用付费收入几乎是Google Play的两倍。数据分析机构Sensor Tower近日发布了2019年上半年而移动应用付费情况，数据显示，App Store和Google Play的付费...
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