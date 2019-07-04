一加7/7 Pro除皓月金版全系开放现货

中关村在线消息：一加在5月份正式发布了一加7系列手机。其中包括一加7以及一加7 Pro。时隔两个月之后，一加官方今日在微博宣布，一加7 Pro星雾蓝、曜岩灰及一加7全版本京东开放现货。也就是除一加7 Pro皓月金配色外都可随意购买，而皓月金版将每周开售两次。



一加7全系开放购买

一加7 Pro正面采用了一块6.67英寸的2K+ 90Hz流体屏，并搭配升降式前置摄像头，屏占高达93.22%；相机方面，该机后置了主摄为4800万像素的三摄组合，DxO得分111；核心方面，搭载了骁龙855移动平台，且全系标配UFS 3.0闪存，内置4000mAh大电池，支持Warp闪充3.0。



一加7 Pro

一加7则采用了一块6.4英寸的水滴屏，分辨率为2340*1080，支持屏下指纹识别。背部整体延续了一加6 (￥2299) T的3D曲面设计，后置双摄采用居中放置的方案，相机为4800万像素+500万像素的双摄组合，并且支持OIS光学防抖技术，前摄为1600万像素AI镜头。同样搭载了骁龙855处理器台以及UFS 3.0闪存，内置3700mAh大电池，支持Warp闪充3.0。



一加7

价格方面，一加7 Pro提供了6GB+128GB、8GB+256GB和12GB+256GB三个内存版本，售价3999元起。而一加7标准版则提供了8GB+256GB、12GB+256GB两个内存版本，售价2999元起。

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