报告：超过3成金融企业使用AI 改善客户体验

中关村在线消息：人工智能（AI）技术越来越成熟。最新报告显示，为改善客户体验，超过3成金融服务业正应用人工智能（AI）和聊天机器人。

软件公司Adobe发表《2019年数码趋势报告》指，34%金融服务业品牌已采用AI及聊天机器人。有37%金融服务企业，计划于2020年投资相关科技。

报告解释，金融服务业在价格竞争上非常受限制，客户体验成为竞争的主要策略。客户服务、产品创新及品质，是企业脱颖而出的因素。



34%金融服务业品牌已采用AI及聊天机器人

不过，仍有48%金融服务业受访者认为，企业的客户体验未够成熟。有56%受访者视“数据深入运用于客户分层和精准投放”为优先任务，34%受访者则认为“传递实时个性化体验”是最大愿景。

Adobe亚太区数码体验业务产品营销策略主管岑兆佳称：“随着行业竞争日渐激烈，加上面对前所未见的数码革新，企业将以AI推动个人化、自动化和创新服务，塑造与众不同的客户体验。”

《2019年数码趋势报告》访问全球共500个企业，接近1.3万名数码专家，旨在探讨数码市场营销的情况。

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