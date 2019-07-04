索尼新机固件曝光 Xperia 2将支持5G网络

中关村在线消息：据此前消息，索尼将会在9月份的柏林国际电子消费展（IFA）上发布新款Xperia旗舰手机，内部型号分别为J8210、J8910和J8010的。近日，有外媒曝光了这几款机型的固件信息。



网曝索尼新款Xperia固件信息

描述文件显示，索尼Xperia J8910内部代号为“Horus”，Xperia J8010的代号为“Sphinx”，这两款型号都搭载了骁龙855处理器并配备了骁龙 X50 5G基带，看来索尼旗下首款5G手机即将到来。



网曝索尼Xperia 2渲染图

另外，固件信息中还显示型号为Xperia J8010的这款手机屏幕分辨率为3840×1644，可以确定这并不是之前传出的低配版Xperia。根据网友爆料，现有的索尼Xperia 1型号就是J8110。据推测J8010机型应该就是索Xperia 1的正式继任者。其正式命名或为Xperia 2。



索尼Xperia 1

而根据之前的爆料，型号为J8210的则与之前传闻一致，将会舍弃4K OLED HDR显示屏。而其他方面将会与Xperia 1保持一致，可以看做是一款廉价版Xperia 1。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼新机固件曝光 Xperia 2将支持5G网络http://news.zol.com.cn/720/7209251.html