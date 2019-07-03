晚报：百度AI大会今天开幕 波音承认787文件伪造

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

2019百度AI开发者大会今日开幕

今日，2019百度AI开发者大会正式开幕，会上展示了很多AI方面的最新前沿技术以及应用。下面给大家快速浏览一下。



2019百度AI开发者大会今日开幕

一、百度与吉利同时宣布，吉利汽车将会全面接入小度智能车载系统。吉利控股集团董事长李书福现场表示，从吉利博越PRO开始，吉利汽车将开始全面搭载融合小度车载交互系统的GKUI19系统。

二、百度正式宣布将与浦发银行合作，将共同推进“数字人”计划。双方将合作研发“数字人小浦”，并预计成为浦发银行的第一位数字员工。

三、李彦宏对外展示了百度大脑的全新功能。他表示，百度大脑是一个全面为开发者服务的AI技术平台，目前为止已经向开发者开放了超过200项功能。

四、李彦宏公开了百度ValetParking自主泊车解决方案的最新进度，并表示今年就能量产落地。当车主下车后，车辆可以智能跟行在车流中进入停车场。此外，还可以通过手机APP远程启动车辆，自动开出地库到达车主地点。

五、百度语音技术部高级总监高亮展示了百度输入法语音中英混输的技术效果。

六、百度正式公布了鸿鹄芯片，这是一款全新的远场语音交互芯片。同时，百度首席技术官王海峰与华为消费者BG软件总裁王成录博士共同宣布，百度飞桨将与华为麒麟深度合作。

Z点评：据了解，今天的很多内容将会很快落地，大伙儿就能直接用上了。



波音公司承认向加拿大交付787飞机是文件系伪造

近日波音公司对外承认，他们2014年时向加拿大交付的波音787飞机文件是伪造的。给出文件的时候，波音声称制造工作已经完成。但就在这架飞机运转10个月之后，发动机就出现了故障。



波音787飞机不到一年出故障 承认伪造文件

直到今年4月份的时候，一些国外媒体曝光了波音员工质疑其飞机安全性的问题，才再次将这一事件翻了出来。当时波音面对相关报道立即否认了所有的指控，波音副总裁还表示：“我们的质量指标表明我们的表现也处于历史最高水平”。

此前据彭博社消息，波音公司为了压缩成本，将737 MAX部分软件的开发工作外包给了廉价分包商，这些分包商雇佣刚毕业的程序员进行软件开发。

这些分包公司有的来自印度，如HCL和Cyient公司。这些分包公司给雇佣的刚毕业的程序员薪水很低，每小时仅9美元（约合人民币62元）。

Z点评：安全性问题上任何机构都不能因为任何理由含糊。

最新调查显示：超3成人误以为其手机可连接5G

近日，二手市场网站Decluttr公布调查结果指出，许多手机用户对自己的手机并不了解。调查发现，约三分之一的受访者竟以为自己的智能手机可以连接到5G网络。



只有14％的iPhone用户知道他们的手机具有NFC芯片

Decluttr的调查结果显示，智能手机用户似乎并未完全掌握自己正在使用的手机是具有哪些功能。举例，只有14％的iPhone用户知道他们的手机具有NFC芯片，少于5成的iPhone用户知道他们的手机是防水的。另外，声称其智能手机可连接5G网络的受访者当中有62%认为网速在使用5G时有显著的速度提升。事实是，他们的手机根本不支持5G。

调查另指，只有约50%的三星手机用户能够在三星Galaxy S系列的宣传图片中识别出自己的手机，但仅有4成的三星Galaxy S用户完全不知道其手机支持无线充电。获最多用户正确识别的手机是三星Galaxy S9+，多达71％。

Z点评：看来大多数人还是对于很多科技内容缺乏常识和了解啊。

苹果首次公开 App Store 透明度报告

近日，苹果公司发布了最新的透明度报告，披露了全球政府要求下架的App数量和所接到的国家安全信函。

报告指出，2018年7月1日至12月31日，苹果接到了来自11个国家的80次要求，被要求下架的App有634款。



2018年7月1日至12月31日，苹果被要求下架的App有634款

苹果在报告中列出了App被下架的原因。大多数情况是App违反了一些国家的法律法规。比如越南和奥地利要求苹果下架多款App，原因是这些App违反了该国的赌博法。科威特要求下架一些违反该国隐私法的App。

此外，苹果公布了所受到的国家安全信函。去年下半年，苹果共计受到29183次政府要求，涉及设备共213737部。其中德国提出要求次数最多，共12343次，要求访问设备共19380部。对此，苹果称主要是来自警方对被盗窃设备的调查。美国排第二，共4680次要求，访问设备19318部。

Z点评：看来苹果这是准备通过公开数据来应对各种国家发来的安全信函啊。

乐视体育被吊销营业执照：涉及多宗仲裁诉讼

近日，根据天眼查数据显示，乐视体育文化产业发展（北京）有限公司在今年5月20日的时候已经被吊销营业执照。目前，乐视体育已经涉及了多宗仲裁诉讼。



乐视体育被吊销营业执照：涉及多宗仲裁诉讼

据了解，此次营业执照被吊销是否会对仲裁诉讼产生影响还不得而知。此前，乐视网曾经发布了公告披露，北京仲裁委员会裁决乐视网需向乐视体育股东前海思拓支付股权回购款。乐视网在公告中表示，乐视体育已有14个股东对上市公司提起仲裁申请。

上个月的时候，乐视网发布公告，宣布董事长刘淑青因个人原因辞职，董事会选举刘延峰为董事长。乐视网方面表示，刘淑青女士因个人原因向公司申请辞去乐视网董事长、董事等职务，辞职后不在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重刘淑青女士的个人意愿，接受其辞职申请，公司向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

乐视网宣布第四届董事会第十二次会议选举刘延峰先生为公司第四届董事会董事长，人气自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

Z点评：看来乐视依旧处在很多麻烦的泥潭中。

小米CC9e采用720P分辨率屏幕引发用户不满 产品总监出面回应

昨日晚间小米公司正式公布了小米CC系列手机。这其中，小米CC9e采用了HD+屏幕，分辨率为720P。这样的屏幕显然让许多用户感到不满。随后，小米产品总监王腾出面进行了回应，表示近些年小米的产品策略让大家形成了惯性。



小米CC9e720P屏引用户不满 产品总监出面回应

王腾在微博中表示：“这些年小米一直在努力推动旗舰产品的大众化，大家形成了些惯性思维，对小米的要求更高，感谢大家关注也需要大家支持，看不足更看优点。”

小米CC9e在外观和配色上与小米CC9完全一样，不过小米CC9e配备的是一块6.088英寸三星AMOLED屏幕。搭载高通骁龙665处理器。相机方面小米CC9e相机规格与小米CC9一样，后置4800万像素镜头+前置3200万像素镜头组合。

其他方面，小米CC9e内置4030mAh大电池，标配10W充电器。

Z点评：大家对这款机器用720P分辨率屏幕怎么看？

苹果全新MacBook Pro 通过FCC认证

近日，最新的FCC 文件显示，有一款全新的MacBook Pro 13 英寸版本通过认证，或将短时间内推出。



一款全新的MacBook Pro 13 英寸版本通过认证

FCC 文件显示，苹果全新的MacBook Pro 型号A2159 与上个月在欧亚经济委员会(ECC)的资料库中新机资料完全相同，暗示苹果即将发布新产品，不过文件内并没有太多新资料流出，只是显示A2159 型号，额定功率20.3V – 3A Max （61W），代表是13 英寸版本(15 英寸为87W)。

此外，据苹果分析师郭明錤早些时候曾透露，苹果将推出13英寸MacBook Pro更新版，可选配32G内存。

Z点评：MacBook 12两年没有更新了，不知道会不会有所更新。

据外媒消息，近日索尼公司即将联合大和证券，成立一个全新的人工智能基金。这一基金将会为人工智能初创企业提供更多帮助，预计索尼的人工智能基金规模将会达到200亿日元。





索尼成立人工智能基金：总价值200亿日元

据了解，索尼将和大和证券一道成立合资公司，并通过这个合资公司来成立总额超过200亿日元的投资基金。这一基金投资期预计为10年左右，投资领域包括机器人、人工智能（AI）和金融科技等等。不过，索尼的人工智能基金投资对象，将不仅限定在日本国内。

此前，知名激进投资人丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）旗下对冲基金Third Point呼吁索尼剥离半导体业务，打造为全球领先的娱乐巨头。这已经是六年来该投资者人第二次针对索尼提出呼吁。

Z点评：人工智能被很多声音认为将会是第四次工业革命，索尼的投资看来是不想错过时代。

中国联通官方否认关闭2G/3G：用户手机不支持

今日上午有媒体报道称，中国联通逐渐关闭2G/3G信号服务，已经出现部分用户无法正常使用的情况。随后联通官方对此事进行了回应。



报道称中国联通正逐渐关闭2G/3G服务

中国联通官微表示，此前的报道视频中显示“客户使用3G手机仍无法通话使用”的情况，是由于用户所用手机制式不支持联通3G制式导致的，而非所谓的“关停”2G或3G网络。为确保正常使用联通3G网络，请用户注意使用支持中国联通3G制式（WCDMA）的手机终端，并将SIM卡安装在正确的卡槽中。



中国联通表示是用户的SIM卡装错位置了

不过联通官微补充称，虽然当前并没有关闭2G/3G服务，但通信网络已成为国家发展的基础性产业。4G移动通信网络已经全面普及，5G牌照也已发放。2G网络退出服务是大势所趋，不少运营商目前已经关闭了2G网络。

Z点评：2G退网目前来看显然是大势所趋，家里的老手机恐怕真的只能做个回忆了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天见。

（文中图片来自互联网）

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