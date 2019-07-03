中关村在线消息：7月3日，在“Baidu Create 2019”百度 AI开发者大会上，百度地图向外界全面展示了其AI化数据采集能力，80%数据采集环节实现了AI化。



百度地图80%数据采集环节实现了AI化

百度首席技术官王海峰在演讲时表示：“在百度大脑AI技术的支撑下，百度地图实现了信息获取、数据采集、数据生产和动态修正全流程AI化，重新定义了地图数据生产流程。”

百度地图数据采集模式从区域性定时性的计划采集模式转变为动态的AI智能更新。AI化地图数据生产包括信息获取、数据采集、数据生产、动态修正四大环节。

首先，百度地图基于每天数亿条轨迹数据、遥感数据、互联网数据第一时间感知现实世界道路变化情况；其次，运用自动化采集调度方法实时调度采集车辆前往现场采集，并通过端云协同实时回传数据；再次，依据图像识别等技术做视觉语义化分析并对POI图谱及道路数据库进行动态修正，快速更新道路数据库，为用户提供精准的出行服务。形成了全景采集车、骑行采集车、全景采集背包和全景采集无人机等“四大秘密武器”，多维组合，协同作战，可全景采集各类地形地貌道路数据。



百度王海峰：AI技术打通百度地图数据各环节

正如王海峰所言，“百度人工智能技术已全面融入百度地图，而百度地图也为人工智能提供了非常好的应用场景，人工智能技术从而得到不断的锤炼和进化”。

截至目前，百度官方数据显示，百度地图数据采集已覆盖全国所有城市，在全球范围内拥有1.5亿POI，覆盖道路里程超过940万公里。在全景数据库中全景照片突破13亿张。

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