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    波音787飞机不到一年出故障 承认伪造文件

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间7月3日，近日波音公司对外承认，他们2014年时向加拿大交付的波音787飞机文件是伪造的。给出文件的时候，波音声称制造工作已经完成。但就在这架飞机运转10个月之后，发动机就出现了故障。

    波音787飞机不到一年出故障 承认伪造文件
    波音787飞机不到一年出故障 承认伪造文件

    直到今年4月份的时候，一些国外媒体曝光了波音员工质疑其飞机安全性的问题，才再次将这一事件翻了出来。当时波音面对相关报道立即否认了所有的指控，波音副总裁还表示：“我们的质量指标表明我们的表现也处于历史最高水平”。 

    此前据彭博社消息，波音公司为了压缩成本，将737 MAX部分软件的开发工作外包给了廉价分包商，这些分包商雇佣刚毕业的程序员进行软件开发。

    这些分包公司有的来自印度，如HCL和Cyient公司。这些分包公司给雇佣的刚毕业的程序员薪水很低，每小时仅9美元（约合人民币62元）。

    此外，一些参与波音737 MAX项目的工程师抱怨表示，波音的管理人员要求他们控制成本，减少开发时间。为此，波音还将开发和测试软件的工作交给临时工和分包公司。然而，波音和HCL均强调，外包公司没有参与开发自动防失速系统和关键的驾驶舱警报系统。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7209100.html report 953 中关村在线消息：北京时间7月3日，近日波音公司对外承认，他们2014年时向加拿大交付的波音787飞机文件是伪造的。给出文件的时候，波音声称制造工作已经完成。但就在这架飞机运转10个月之后，发动机就出现了故障。波音787飞机不到一年出故障 承认伪造文件直到今年4月份的...
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