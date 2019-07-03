别只关心八卦 这届百度AI大会上的数据才是看点

7月3日， “Baidu Create2019”百度AI开发者大会在北京举办。此次大会聚焦“产业智能化”，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在开场演讲中表示，人工智能正在唤醒万物，催生万千产业智能化。



百度CEO李彦宏：开发者迎接产业智能化浪潮

百度AI开发者大会上那些公布的数据



百度智能小程序月活用户为2.5亿

截至目前，百度App日活用户达到1.9亿，百度移动应用月活跃设备达11亿台。百度智能小程序凭借完全开源的打法，为行业带来了一个完全不同的新移动生态：截止目前，百度智能小程序平台入驻小程序已达15万，月活用户为2.5亿。目前，百度智能小程序和有赞联合打造的直营电商解决方案已经带着超过100家品牌主加入了百度智能小程序。



百度与一汽联合打造的中国首批L4乘用车量产下线

截止2019百度AI开发者大会当日，百度L4级别自动驾驶城市道路测试里程已经正式突破200万公里，测试车辆达到300辆，目前已在13个城市进行测试，新增438项自动驾驶专利，位列全国第一。智能交通方面，百度智能红绿等则让保定市民的交通延误时间减少了20%-30%。



小度助手5.0版本发布

截止到2019年6月，小度助手激活设备量已经超过4亿台，月交互次数已经超过36亿。Canalys等三家机构报告显示，2019年第一季度小度智能音箱出货量已经位列全球第三，中国第一。现场，小度助手5.0（DuerOS 5.0）正式发布，它包含行业领先的全双工免唤醒能力、全球首创的家庭信息流、行业领先的家庭通讯与通知和全球首创的智能音箱DLNA直接投屏能力。



百度智能云稳坐中国公有云市场第一阵营

百度智能云发展迅猛，成为单季度营收突破10亿用时最短的云厂商。据IDC等多个国际权威机构报告显示，百度智能云已稳居中国公有云市场第一阵营。

百度AI开发者大会上那些公布的合作



百度与吉利汽车达成战略合作

百度与吉利汽车达成战略合作，吉利控股集团董事长李书福亲临现场与李彦宏共同发新车；



中国首个银行领域虚拟员工“金融数字人”亮相，它是“浦发与百度深度学习联合实验室”共同打造的创新成果；



百度飞桨（PaddlePaddle）与华为麒麟芯片宣告合作

百度飞桨（PaddlePaddle）与华为麒麟芯片宣告合作，自研AI操作系统与自研芯片的强强联合让中国的AI底层架构更加牢固。



小度发布的全球领先的全双工免唤醒能力、百度与一汽红旗联合打造的中国首批L4乘用车量产下线都成为了中国AI发展史上的重要突破时刻。



数据和合作背后是什么

在李彦宏人看来是“工智能正在唤醒万物，催生万千产业智能化。人工智能与各行各业的融会贯通，将掀起产业智能化新浪潮”。这些应用场景以及合作背后也都是百度AI 技术的支撑，即AI 正与各行各业结合产生越来越大的价值。

在王海峰博士则是百度大脑最新的应用成功。特别是百度大脑5.0形成了包括基础层、感知层、认知层、平台层和AI安全五大部分的核心架构。它是软硬件一体的AI大生产平台，核心算法再获重大突破，首次公布端到端AI计算架构，并实现了AI计算、计算架构与应用场景的创新融合。

在景鲲看来，“智能音箱已经不再是音箱”。特别是小度助手5.0发布之后，因其具备的三个特性：更强大的智能助手能力，更繁荣的开发者平台，以及更具发展潜力的商业化生态。将成为小度智能生态发展的基石。

在李震宇看来，是Apollo计划的落地。这包括无人零售车、景区智能漫步车、智能清扫车、无人挖掘车以及本次大会首次亮相的酷黑自动驾驶教学小车在生活场景中的落地。这预示着无人驾驶已经真正走进生活。

合作伙伴李书福表示：“中国智能汽车技术的发展已处于全球前沿，为消费者带来了安全、便捷、丰富多彩的出行体验。百度是中国AI的头雁，更是推动产业智能化的先锋，拥有全球领先的AI研发能力和智能驾驶领域的深厚技术积累。此次双方通过战略合作和资源协同，致力于占领行业技术制高点，共同构建引领未来的智能出行生态，为用户创造全新价值体验。”

合作伙伴英特尔全球副总裁兼人工智能产品事业部总经理Naveen Rao表示，双方不仅会在第二代英特尔至强可扩展处理器上继续深度学习加速指令集在飞桨模型上的优化及推理能力的加速, 还会持续专注在算力的提升和视觉计算方案 (Movidius VPU)开发, 在合力提升大数据存储性能的同时与百度安全计算团队(MesaTEE)利用Intel SGX(SGX-Software Guard eXtensions)技术一起提供客户数据安全隐私保护方案, 发挥数据最大的价值。



李彦宏：Do Better,科技为更好

最后李彦宏的愿景是什么

“Do Better,科技为更好！”这是李彦宏在百度AI开发者大会上的结束句。他希望百度于正在集结全球开发者和产业合作伙伴，共同努力用科技让世界变得更美好。

同时李彦宏指出：“我们不遗余力推动人工智能技术进步，并开放给千千万万开发者使用，这一切都是为了服务于人，造福社会。”目前百度通过AI技术创新的同时，也在积极用技术去解决各种社会问题。

如百度AI寻人项目已经帮助超过6700个家庭重新团聚；百度AI助盲行动，正在帮助更多盲人朋友通过AI语音技术与世界温暖对话。

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