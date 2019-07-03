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    中国联通官方否认关闭2G/3G 用户手机不支持

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今天上午有媒体报道称，中国联通逐渐关闭2G/3G信号服务，已经出现部分用户无法正常使用的情况。刚刚，联通官方对此事进行了回应。

    中国联通回应关闭2G/3G服务
    报道称中国联通正逐渐关闭2G/3G服务

    中国联通官微表示，此前的报道视频中显示“客户使用3G手机仍无法通话使用”的情况，是由于用户所用手机制式不支持联通3G制式导致的，而非所谓的“关停”2G或3G网络。为确保正常使用联通3G网络，请用户注意使用支持中国联通3G制式（WCDMA）的手机终端，并将SIM卡安装在正确的卡槽中。

    中国联通回应关闭2G/3G服务
    中国联通表示是用户的SIM卡装错位置了

    不过联通官微补充称，虽然当前并没有关闭2G/3G服务，但通信网络已成为国家发展的基础性产业。4G移动通信网络已经全面普及，5G牌照也已发放。2G网络退出服务是大势所趋，不少运营商已经关闭了2G网络。

    中国联通回应关闭2G/3G服务
    中国已发放5G拍照

    为了让广大用户充分享受到网络升级换代带来的消费红利，享受到更快更好的上网与通话体验，中国联通将在保障用户通信服务不受影响的前提下，从以下两方面协助2G用户向3G/4G网络升级：

    一、开展体验流量免费赠活动。以北京地区为例，目前正在开展最高10GB/月的4G体验流量活动，打消2G用户对于流量使用的顾虑，让用户安心使用3G、4G网络。
    二、开展金融分期购、手机直降等优惠购/换机活动，最大程度降低2G用户更换手机的门槛，联通2G用户可选择WCDMA终端与资费套餐。

    具体政策内容可咨询当地联通营业厅或致电10010。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7208820.html report 1161 中关村在线消息：今天上午有媒体报道称，中国联通逐渐关闭2G/3G信号服务，已经出现部分用户无法正常使用的情况。刚刚，联通官方对此事进行了回应。报道称中国联通正逐渐关闭2G/3G服务中国联通官微表示，此前的报道视频中显示“客户使用3G手机仍无法通话使用”的情况，是...
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