荣耀官宣 荣耀9X将搭载麒麟810处理器

中关村在线消息：日前，荣耀手机官方已正式宣布将于7月23日正式发布新机——荣耀9X。今日荣耀官微再次透露，该机将搭载麒麟810处理器，这是目前全球范围内的第4款7nm芯片。



荣耀官微确认荣耀9X搭载麒麟810处理器

据了解，麒麟810处理器发布于6月21日，这颗Soc采用了旗舰级的7nm工艺制程，以及旗舰级Cortex-A76 Based CPU，搭载了华为自研的达芬奇架构，NPU运算能力更强，还配备了Mali-G52 6核GPU。根据官方数据显示，其AI跑分超过3.2万分，优于高通骁龙855的2.5万分。



网曝荣耀9X Pro真机图

根据之前的爆料显示，荣耀此次还将发布荣耀9X Pro机型，其正面将采用一块5.84英寸的显示屏，分辨率为2280×1080；核心搭载海思麒麟810处理器，配备最低4+64GB的存储组合；内置3000mAh电池，并支持功率为20W的快充协议；后置双摄为1300万像素主摄+ 200万像素副摄的组合，升降式的前摄为1600万像素。

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