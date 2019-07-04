一顿极限操作后 苹果无人车能秒杀特斯拉吗？

中关村在线消息：尽管遭遇了重重困难，特斯拉依旧是当下电动汽车行业的翘楚。在大多数人眼中，虽然有Uber这样的竞争对手，但如果真的想实现自动驾驶，那还是需要看特斯拉。不过随着时间的推移人们发现，一个真正有竞争力挑战特斯拉的对手已经出现，它就是苹果。





上周中的时候，苹果方面已经确认收购了自动驾驶汽车企业Drive. ai，加快了对于自动驾驶的布局。此次收购完成后，苹果将会获得该公司数十名工程师、产品设计方面的工程师。截至今年2月，Drive.ai共拥有100多名工程师，其中包括神经网络专家。

毫无疑问，苹果收购Drive.ai的目的非常简单，那就是实现他们的造车梦。过去的几年间，有关苹果自主生产自动驾驶汽车的传闻开始偃旗息鼓，一些媒体开始表示苹果已经放弃了造车的念头，开始转向自动驾驶系统的研发。然而在笔者看来，苹果的目标从未改变，那就是成功制造出一辆深深烙上苹果烙印的自动驾驶汽车，并打败特斯拉成为这一领域当值无愧的王者。

Drive.ai能带给苹果什么？



Drive.ai被收购之前的状况并不好，上周的时候Drive.ai已经向加州的就业部门提交了一份文件，文件中提到公司即将于上周五关停，并永久停止业务。Drive.ai裁掉了现任CEO在内的多数员工，合计90多名。

此前，Drive.ai的估值高达2亿美元，不过苹果收购的时候显然不需要那么多的费用。也就是说，苹果用了极少的代价拿下了他们想要的东西，那就是Drive.ai的专利和技术。一些Drive.ai的高级工程师已经加入了苹果，在为“特殊项目”工作。这个“特殊项目”很明显就是自动驾驶项目。





Drive.ai的技术能力究竟如何，以下几个事例可以证明。Drive.ai2017年的时候就已经可以实现在雨夜中自动驾驶，2018年的时候Drive.ai的自动驾驶汽车最终落地，并在去年10月正式在德州阿灵顿向公众开放无人驾驶接送服务，运营里程达8000英里。

Drive.ai的这些成绩无疑证明了他们有着自动驾驶过硬的技术和提供服务的能力。这些工程师和产品技术人员加入苹果之后，势必可以提升苹果的自动驾驶技术能力。

苹果的野心，远远不止是一个自动驾驶系统

相比其他的产品线，苹果的汽车部门无疑是近几年进展较为缓慢的一个。不过近期，苹果在这一领域动作频频。

除了收购Drive.ai之外，苹果有两项汽车方面的专利通过了专利局申请。其中一项专利名为“授权遥控”（Authorized Remote Control），这项专利可以让驾驶者在遇到突发事件时向远程操纵方发出指令请求协助操纵驾驶。如果车辆根据传感器数据探测到行驶过程中发生紧急事件，它本身也可以自动发出命令，请求远程操控驾驶。





另外一项专利则是可伸缩的保险杠，这种保险杠可以通过充气结构实现伸缩，一方面可以影响汽车的转弯半径，另一方面有助于提高低冲击碰撞时的安全性。

这两项专利非常值得玩味，除了针对自动驾驶系统的授权遥控之外，直接改造汽车本身的可伸缩保险杠也让人们看到了苹果在汽车本体的研发上进入了一个比较深入的程度。这种技术优势无疑可以帮助苹果在未来的竞争中胜出。

今年1月份的时候，苹果公司的无人车项目“泰坦计划”出现了问题，与他们最早的计划产生了偏差。苹果最终缩减了泰坦计划的规模，并进行了200人规模的裁员。不过，这并没有影响苹果自动驾驶汽车的研发进程。

在苹果眼中竞争对手只有一个，那就是特斯拉。近期苹果开始不断推动自动驾驶项目的进程，正是看到了特斯拉公司目前的窘境。





如果说去年你还能够看到特斯拉自动驾驶系统上路测试的消息，那么到了今年，特斯拉冲上互联网头条的机会也只剩下和美国政府部门扯皮产量的事情。于是，苹果公司果断出手，收购公司和申请专利，他们希望在做好万全准备之后可以推出自动驾驶汽车来挑战特斯拉。

结语

即便是年初大规模裁员的时候，库克对于苹果的汽车项目依旧满怀信心。随着Drive.ai这一强援的加入，相信苹果也有了实力与特斯拉叫板。苹果能否秒杀特斯拉这件事其实还未有定数，但是随着实力的此消彼长，自动驾驶领域这场战争，想必会越来越好看。

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