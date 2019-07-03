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    苹果全新MacBook Pro 通过FCC认证

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：最新的FCC 文件显示，有一款全新的MacBook Pro 13 英寸版本通过认证，或将短时间内推出。

    苹果全新MacBook Pro 通过FCC认证
    一款全新的MacBook Pro 13 英寸版本通过认证

    FCC 文件显示，苹果全新的MacBook Pro 型号A2159 与上个月在欧亚经济委员会(ECC)的资料库中新机资料完全相同，暗示苹果即将发布新产品，不过文件内并没有太多新资料流出，只是显示A2159 型号，额定功率20.3V – 3A Max （61W），代表是13 英寸版本(15 英寸为87W)。

    苹果全新MacBook Pro 通过FCC认证
    全新的MacBook Pro 型号为A2159

    苹果分析师郭明錤早些时候曾透露，苹果将推出13英寸MacBook Pro更新版，可选配32G内存。早前Intel 的文件代码显示，将会有最新的U 系列处理器，会是低电压版本产品，用上6 核心设计，效能将会显著提升，不过到底新一代产品会不会用上6 核心版本还不得而知。

    此外，据传苹果还在开发一款16英寸的MacBook Pro，将会有更大的屏占比，目前还没有太多信息。

    （本文图片来自网络）

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