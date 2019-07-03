AI落地各行各业 2019百度AI开发者大会直播

“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会，将于2019年7月3日-7月4日在中国北京·国家会议中心举行。

7月3日上午主论坛环节百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏；百度首席技术官王海峰博士； 百度高级副总裁、移动生态事业群组（MEG）总经理 沈抖博士；百度副总裁、百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲；百度副总裁、智能驾驶事业群组（IDG）总经理李震宇；百度副总裁、智能云事业群组（ACG）总经理 尹世明等百度各业务板块的领军人物一起亮相。

为来自全球各地的开发者与行业合作伙伴展示，全面讲述百度AI技术，以及当前AI技术落地各行各业及全球产业智能化大趋势。特别是百度大脑落地应用，小度生态，以及百度Apollo计划。

百度正在用实际行动证明“Everyone Can AI”，这不是一句简单口号。

10:40 2019-07-02 2019百度AI开发者大会即将在7月3日召开，目前ZOL已经收到百度邀请函，心情小激动。

10:42 2019-07-02 邀请函显示“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会，将于2019年7月3日-7月4日在中国北京·国家会议中心举行。届时ZOL前方记者将会在AI开发者大会主论坛现场，为大家带来最新最快的直播报道。

10:48 2019-07-02 在7月3日上午举行的百度AI开发者大会主论坛环节，百度CEO李彦宏等百度各业务板块的领军人物届时将一起亮相。



10:51 2019-07-02 届时，百度将为来自全球各地的开发者与行业合作伙伴展示，和全面讲述百度AI技术，以及当前AI技术落地各行各业及全球产业智能化大趋势。以下是百度AI开发者大会主论坛环节日程。同样分论坛环节也是异常精彩不容错过。

11:47 2019-07-02 另外，百度官方还表示，本届AI开发者大会，还会有一位神秘嘉宾亮相。期待！期待！



14:01 2019-07-02 就在百度AI开发者大会召开前，百度无人驾驶领域再传好消息。即北京市自动驾驶测试管理联席小组正式对外发布了首批T4级别自动驾驶道路测试牌照。首批牌照总共有5张，这5张全被百度公司获得。

08:51 2019-07-03 百度AI开发者大会即将开始。ZOL前方记者已经来到会场。



08:53 2019-07-03 会场门口 小度机器人来做引导，样子挺呆萌。

08:55 2019-07-03 百度AI开发者大会主论坛会场位于国家会议中心四层，同时在百度在四层还展示小度、百度云、以及百度大脑等。

08:56 2019-07-03 当前ZOL前方记者正在门口等待排队入场，现场火爆，直接看图吧！

09:01 2019-07-03 穿过人山人海，终于找到媒体区域坐下。现在坐等大会开始，再次预告一下百度AI大会主论坛将于7月3日上午9点半正式拉开帷幕。

09:30 2019-07-03 百度AI开发者大会主论坛进入倒计时，激动激动！！！刚才李彦宏已经入场。



09:41 2019-07-03 现场，李彦宏演示了小度的“全双工免唤醒”能力，不仅实现了“一次唤醒，多轮交互”，还能在与他人对话的同时互不干扰地实现人机交互，即小度知道什么时候该应答，执行任务；什么时候只需要听着，不搭话，不反应。

09:41 2019-07-03 在交互体验上给人的感受非常的真实、自然，让小度更像一个既“听话”又“懂事”的孩子，李彦宏说。

09:47 2019-07-03 目前，“双全工免唤醒能力”已在小度在家系列产品上线，小度在家、小度在家1S已实现全员软件版本升级，小度在家1C也即将在7月份实现全员软件升级。如果用户希望和小度连续对话，今天就可以启动这个模式，用无需重复唤醒的方式跟家里的小度聊天了，李彦宏详细介绍了小度智能音箱的新功能。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：AI落地各行各业 2019百度AI开发者大会直播http://news.zol.com.cn/720/7208398.html