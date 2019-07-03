慧聪刘小东亮相百度AI大会 详解科技产业智能小程序生态

中关村在线消息：北京时间7月3日，“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会在国家会议中心举行，慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东作为重要嘉宾亮相百度高级副总裁、移动生态事业群组（MEG）总经理沈抖博士所主持的“新移动 新生态”主题演讲环节，并指出百度智能小程序已成为ZOL业务转型中的“催化剂”，帮助ZOL构建从媒体到交易、从线上到线下，从渠道到供应链的全生态服务闭环。



慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东亮相百度AI大会

ZOL经历20年的积累与发展已成为中国最具影响力的专业IT门户网站，慧聪集团刘小东表示：“目前，ZOL拥有600万篇专业内容储备，每天UGC内容生产量达1万多篇。ZOL同城购业务门店则已覆盖全国20多个省市，8000家线下零售商，涉及3C、家电等多条产品线。随着小程序生态快速向前演进，ZOL将抓住智能小程序模式升级带来的新机遇，进一步深化与百度业务合作。”



ZOL就在内容工具、零售商、中小品牌客户三方面与百度小程序构建全面合作

内容工具+零售商+中小品牌客户TP服务 构建全面合作

未来，ZOL与百度智能小程序将从三个层面展开合作：

首先是科技专业内容生产和标准化产品信息服务层面，ZOL可以为百度的用户在消费决策过程中提供更优的用户体验。

其次是渠道广告及新增的产业路由器业务层面，可以帮助百度快速拓展实体零售商的客户覆盖，也基于百度“连接服务”的策略更好的服务消费者。

第三是中小品牌客户TP服务层面，可以帮助中小品牌客户快速在百度生态建立外包服务，让中小品牌客户具备内容、产品信息、用户运营和交易服务等互联网化运营能力。

基于以上合作模式，慧聪集团刘小东指出，“抓住这次智能小程序模式升级带来的新机遇，对ZOL和百度未来的发展至关重要”。

融合线上线下 赋能传统零售转型

时下，传统科技零售业主要面临获客成本和转型成本偏高的问题，加之电商平台向线下拓展带来的压力，从而导致传统零售行业转型动作缓慢。

ZOL携手百度智能小程序构建从媒体到交易、从渠道到供应链、从线上到线下的三位一体科技产业全生态服务闭环，将充分融合线上和线下，帮助零售店实现从线上获客到线下服务的连接，最终赋能传统零售转型。

本届百度AI开发者大会上，慧聪集团刘小东还表示，ZOL将帮助所覆盖的8000多家线下零售店开通百度智能小程序，并把门店信息、服务及商品迁移到线上，并结合自身专业内容、庞大科技商品数据，通过百度场景下的精准分发，向消费者推荐身边正规的门店信息和促销活动，提供优质的本地化服务。让传统零售商更精准地服务客户，更有效率地达成交易。

此外，ZOL利用百度智能小程序还将解决从渠道到供应链的问题。未来，ZOL将整合渠道资源、搭建运营能力，通过规模化集采和反向订制为零售店提供优质货源，大大降低了线下零售店的经营成本，增强零售商的用户运营手段，提升综合收益。

今年6月份ZOL与百度智能小程序合作正式启动后，已经将100家实体零售商引入了百度智能小程序生态进行模式验证。目前初步效果显示，客户在百度生态内的获客能力提升了一倍，这侧面反映了小程序形态产品正在逐步被用户接受和使用，随着ZOL的内容和产品信息在小程序挂载生效，相应数据会快速得到提升。

携手百度智能小程序体系是ZOL的内容服务能力、营销服务能力和技术服务能力与百度互联网生态的一次强强结合。ZOL通过提供营销获客、经营管理、供应链等多纬度的服务，构建起从媒体到交易、从渠道到供应链、从线上到线下的服务生态闭环，与百度共同助力科技产业从传统生态向“新移动 新生态”转型升级。



刘小东指出：ZOL将帮助50000家中小品牌接入智能小程序

未来三年，ZOL将携手百度智能小程序打通线上线下全场景零售体验，发挥实体零售本地服务、场景体验和本地物流效率优势。ZOL将帮助50000家中小品牌接入智能小程序，提升内容、运营和交易服务能力，并助力上千家品牌完成营销传播及零售渠道整合，提供实体零售渠道获客、供应链、复购三方面的工具和服务。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：慧聪刘小东亮相百度AI大会 详解科技产业智能小程序生态http://news.zol.com.cn/720/7208397.html