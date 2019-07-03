中关村在线消息：北京时间7月3日，据外媒报道，近日索尼公司即将联合大和证券，成立一个全新的人工智能基金。这一基金将会为人工智能初创企业提供更多帮助，预计索尼的人工智能基金规模将会达到200亿日元。



索尼成立人工智能基金：总价值200亿日元

据了解，索尼将和大和证券一道成立合资公司，并通过这个合资公司来成立总额超过200亿日元的投资基金。这一基金投资期预计为10年左右，投资领域包括机器人、人工智能（AI）和金融科技等等。不过，索尼的人工智能基金投资对象，将不仅限定在日本国内。

此前，知名激进投资人丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）旗下对冲基金Third Point呼吁索尼剥离半导体业务，打造为全球领先的娱乐巨头。这已经是六年来该投资者人第二次针对索尼提出呼吁。早在路透社今年4月份的报道中就表示，Third Point此前就曾将目标放在索尼上。

在这家总部位于纽约的对冲基金的一份长达102页的报告中表示“索尼股价被低估的部分原因是其复杂的结构”。

丹尼尔·勒布（Daniel Loeb）表示，索尼管理层应该采取大胆的行动对部门进行精简，并表示：“尽管日本是半导体行业的先驱，但其他亚洲国家已经蚕食了日本的市场份额”。此外，他还表示，如果索尼剥离半导体业务，“新索尼”将成为游戏、音乐、电影和电子产品领域的创意娱乐领袖。

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