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    三星手机三星 Galaxy Fold（全网通）

    外媒：三星Galaxy Fold折叠屏手机已完成修复

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：三星Galaxy Fold折叠屏手机于今年2月在MWC展会上正式发布。但是因技术上暂有缺陷而一直延期至今。今日有外媒报道称，三星已经对Galaxy Fold进行了重新设计，修复了其屏幕耐用性的问题，已经做好上市准备。

    传三星Galaxy Fold折叠手机已在印度投产
    三星Galaxy Fold缺陷已解决

    报道还称，有知情人士表示，三星将在近期开始向一家位于越南的主要加工厂运送显示屏、电池等主要部件。不过，三星内部目前还在考虑Galaxy Fold具体的上市日期，应该不会在在8月7日的Galaxy新品发布会上随Note 10一同推出。

    传三星Galaxy Fold折叠手机已在印度投产
    三星Galaxy Fold展开状态

    据了解，三星Galaxy Fold采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率达到2048×1536(比例为21:9)，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720（比例为4.2:3)。搭载高通骁龙855处理器，配备12GB+256GB存储组合，内置4380mAh电池。

    （本文图片来自网络）

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