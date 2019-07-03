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    Waymo在美国加州获得自动驾驶汽车载客许可

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，谷歌的兄弟公司Waymo，目前已获得了加州公用事业委员会(CPUC)的发放的自动驾驶客车服务试点许可证。据悉在此之前，加州严令禁止了Waymo自动驾驶汽车运送乘客。

    Waymo在美国加州获得自动驾驶汽车载客许可
    Waymo在加州获得载客许可

    Waymo的高管在一份声明中表示：“CPUC许可证允许我们参与他们的试点计划，让Waymo员工能够拦下我们的车辆并让南湾地区的乘客乘坐我们的汽车。这是我们最终扩展并为更多加利福尼亚人提供获取自动驾驶技术的机会的下一步，就像我们在Metro Phoenix中逐步完成的Waymo One一样。”

    Waymo在美国加州获得自动驾驶汽车载客许可
    Waymo是谷歌的兄弟公司

    资料显示，Waymo是谷歌母公司Alphabet旗下一家研发自动驾驶技术的公司。他们早在2009年就开始了相关方面的技术探索，去年7月就对外宣布其自动驾驶车队在公共道路上的路测里程已达800万英里。Waymo目前已经成为美国乃至全世界自动驾驶技术最先进的厂商，如今这家公司正在从研发进入到生产制造领域。

    （本文图片来自网络）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/720/7208335.html report 772 中关村在线消息：据外媒报道，谷歌的兄弟公司Waymo，目前已获得了加州公用事业委员会(CPUC)的发放的自动驾驶客车服务试点许可证。据悉在此之前，加州严令禁止了Waymo自动驾驶汽车运送乘客。Waymo在加州获得载客许可Waymo的高管在一份声明中表示：“CPUC许可证允许我们参...
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