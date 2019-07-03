中关村在线消息：北京时间7月3日，近日根据天眼查数据显示，乐视体育文化产业发展（北京）有限公司在今年5月20日的时候已经被吊销营业执照。目前，乐视体育已经涉及了多宗仲裁诉讼。



乐视体育被吊销营业执照：涉及多宗仲裁诉讼

据了解，此次营业执照被吊销是否会对仲裁诉讼产生影响还不得而知。此前，乐视网曾经发布了公告披露，北京仲裁委员会裁决乐视网需向乐视体育股东前海思拓支付股权回购款。乐视网在公告中表示，乐视体育已有14个股东对上市公司提起仲裁申请。

上个月的时候，乐视网发布公告，宣布董事长刘淑青因个人原因辞职，董事会选举刘延峰为董事长。乐视网方面表示，刘淑青女士因个人原因向公司申请辞去乐视网董事长、董事等职务，辞职后不在乐视网担任任何职务。公司董事会充分尊重刘淑青女士的个人意愿，接受其辞职申请，公司向其在任职期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意。

乐视网宣布第四届董事会第十二次会议选举刘延峰先生为公司第四届董事会董事长，人气自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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