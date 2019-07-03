三星将推出新款无线充电器 但功率依然不变

中关村在线消息：昨天，三星已经正式宣布为将在8月7日召开Galaxy新品发布会。今日，有消息称，有一个新款的无线充电器出现在美国联邦通信委员会网站，预计将会与三星Galaxy Note10系列一起推出，但功率依旧是15W。



三星新款无线充电器功率依然不变

不过，虽然此次三星Galaxy Note10无线充电的速度可能得到提升，但之前多次有消息称三星将在Galaxy Note10系列标配25W的有线快充头。

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.5英寸和6.7英寸，均采用居中打孔的Infinity-O屏幕，屏幕比例为19：9，且均支持屏下指纹。



网曝Galaxy Note10系列渲染图

另外，这两者在相机方面也略有不同，Galaxy Note10 Pro将采用后置四摄的设计，规格分别为1200万像素广角镜头+1200万像素长焦镜头+1600万像素超广角镜头+TOF镜头，而Note10普通版相机规格与之相同，仅缺少了一颗TOF镜头。

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