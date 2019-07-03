英伟达正式推出RTX SUPER系列显卡

中关村在线消息：据外媒报道，英伟达正式推出了三款RTX SUPER系列显卡，分别是GeForceRTX2060 SUPER，GeForce RTX 2070 SUPER和GeForce RTX 2080 SUPER显卡。相比标准版，超级版RTX显卡价格基本持平，显卡速度有适度提升。



英伟达正式推出了三款RTX SUPER系列显卡

根据英伟达官方数据，超级版RTX显卡在速度方面比标准版提升了15%左右，高阶性能水平提高20%到25%，显存也有相应提高。另外，英伟达指出，RTX 2080 Ti显卡仍然是顶级显卡，不会因为超级版显卡的推出而改变。

价格方面，超级版RTX 2070和2080显卡的价格与标准版相同，分别为499美元和699美元，超级版RTX 2060显卡比标准版高出50美元，售价399美元。



超级版RTX显卡在速度方面比标准版提升了15%左右

时间方面，超级版RTX 2060和超级版RTX 2070将于7月9日上市，超级版RTX 2080将于7月23日上市。

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