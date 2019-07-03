采用静脉识别 LG发布骁龙855新机G8S ThinQ

中关村在线消息：近日，据xda-developers消息，LG正式推出了搭载高通骁龙855处理器的新机G8S ThinQ，这是LG推出的第二款采用静脉识别解锁的旗舰级手机。



是LG推出的第二款采用静脉识别解锁的旗舰级手机

据悉，LG G8S ThinQ搭载了高通骁龙855处理器，配有6GB内存。正面和此前的LG G8 ThinQ一样配有“Z Camera”ToF传感器，可以通过识别用户手掌中静脉的形状、厚度等其他特征来识别身份，官方称之为“Hand ID”。



LG G8S ThinQ三种配色

外观方面，LG G8S ThinQ有三种颜色：镜面黑，镜面蓝和镜面白。

配置方面，LG G8S ThinQ和LG G8 ThinQ有一些差异。

LG G8S ThinQ屏幕尺寸为6.2英寸，比LG G8 ThinQ的6.1略大；分辨率方面，G8S为2248 x 1080，略低于G8的3120 x 1440分辨率；G8S摄像头采用了1200万像素主摄像头+1200万像素长焦摄像头+1300万像素广角摄像头的三摄像头方案，而G8则为前置800万像素+TOF镜头+后置1600万广角(F/1.9光圈、1.0μm)+1200万标准镜头(F/1.5光圈、1.4μm)的摄像头方案。

早在今年2月，西班牙巴塞罗的MWC2019上，LG官方一同宣布了LG G8S ThinQ与LG G8 ThinQ。

LG目前未公布定价，据xda-developers表示，该设备将进入拉丁美洲，非洲，中东，欧洲以及更多的地区。



LG G8 ThinQ

据资料显示，LG G8 ThinQ采用了6.1英寸OLED FullVision刘海屏，分辨率为3120 x 1440，屏幕纵横比为19.5:9，机身三围尺寸为151.9*71.8*8.4mm。

LG G8 ThinQ还搭载了前置3D TOF镜头，支持3D人脸识别，这是全球首款前置TOF镜头手机。支持手指静脉识别，同时，这也是全球首款支持手指静脉识别的智能手机。

此外，LG G8 ThinQ搭载高通骁龙855移动平台，配备6GB内存+128GB存储，前置800万像素+TOF镜头，后置1600万广角(F/1.9光圈、1.0μm)+1200万标准镜头(F/1.5光圈、1.4μm)，电池容量为3500mAh，运行Android 9 Pie系统。

值得一提是，LG G8 ThinQ搭载“Crystal Sound OLED”全屏幕发声技术以及四声道Hi-Fi DAC。

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