早报：研究发现癌症自毁新方法 特朗普怒喷推特

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

刚刚遭遇下架风波的网易云音乐，本周又遇到了一些啼笑皆非的传言，导致他们不得不出面回应。

卸载网易云音乐得会员？官方出面辟谣





昨天有网络传闻，iPhone用户卸载网易云音乐会得三个月会员，昨天晚间网易云音乐官方紧急辟谣：这个所谓的“卸载重装网易云音乐可以得会员”是谣言，请大家不要上当，也不要传播谣言。网易云音乐保留采用法律手段追究造谣及恶意传谣者责任的权利。

禁售燃油车的建议这几年可谓此起彼伏，而最近王传福再次提出了这一观点。、

王传福建议禁售燃油车：2030年实现私家车电动化





近日，在2019世界新能源汽车大会上，比亚迪董事局主席王传福称，在当前传统汽车面临巨大下行形势下，提议进一步限制传统燃油车逐步实现全面禁售，坚定扶持新能源汽车全面电动化，将指标向新能源汽车全面倾斜，一线城市放开新能源汽车限制。到2030年，私家车逐步实现电动化。

特斯拉又出状况了，他们的欧洲区负责人离职了。



传特斯拉欧洲负责人离职：曾在宝马工作20年





据外媒报道，一年前被特斯拉聘用负责欧洲业务的高管让·奥赫米克(Jan Oehmicke)选择离开特斯拉。奥赫米克在加入特斯拉之前曾在宝马工作了20年之久。目前，特斯拉并未就奥赫米克具体的离职原因进行回应。

昨天晚间，小米再一次举起了青春的大旗，拿出了一款重新为年轻人设计的小米9



售价1299元起！小米CC9系列手机正式发布





昨天晚间小米在水立方召开新品发布会，正式推出了CC系列机型，包含小米CC9，小米CC9e以及小米CC9美图定制版。其中小米CC9售价1799元起，7月5日开卖。

在发布会上小米官方对于CC9的命名也做了一番解释，称取名“CC”，原因很简单，就是源自双“Camera”之意。对此该系列的定位，雷军则表示，“这是一款专为年轻人重新设计的小米9”。

一向大嘴的特朗普今天又开炮了，这次的矛头依旧是指向了科技公司。

特朗普怒喷科技公司：推特离了我什么也不是





近日，特朗普接受福克斯电视台访谈，点名批评谷歌、Facebook、推特等科技巨头。特朗普称自己的推特账号很难被人们关注，“推特现在的所作所为是不对的，可能是违法的……我对推特很好，我觉得推特要是离了我就不会像现在这样红火了”。

在许久没有更新任天堂Switch国行消息之后，昨天晚上我们终于等来了游戏阵容的消息。

《塞尔达》等四款任天堂大作国行进度：准予许可





上海新闻出版局网站在昨天下午更新了一批获得著作权合同登记的许可的进口游戏，其中包括《塞尔达传说 旷野之息》在内的任天堂四款游戏赫然在列。此次涉及的任天堂游戏为《塞尔达传说 旷野之息》《超级马力欧 奥德赛》《马力欧卡丁车 8 豪华版》和《新超级马力欧兄弟U 豪华版》，均为热门大作。

癌症一直是人们努力攻克的一道难关，最近，科学家们似乎找到了新的方法



研究发现癌症自毁新方法：阻断特定蛋白质





宾夕法尼亚大学的研究发现通过阻断特定蛋白质，可以杀死肿瘤细胞。当阻断一种名为ATF4的蛋白质时，它会导致癌细胞产生过多的蛋白质而死亡。研究人员在努力确认，这种方法是否导致严重的脱靶效应。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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