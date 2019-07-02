小米CC9发布会一文看懂：三款手机你选谁

中关村在线消息：今晚小米在水立方召开新品发布会，正式推出了CC系列机型，包含小米CC9，小米CC9e以及小米CC9美图定制版。其中小米CC9售价1799元起，7月5日开卖。



小米CC9系列新机正式发布：售价1799元起

在发布会上小米官方对于CC9的命名也做了一番解释，称取名“CC”，原因很简单，就是源自双“Camera”之意。对此该系列的定位，雷军则表示，“这是一款专为年轻人重新设计的小米9”。

外观设计方面

小米CC9三款机型都采用3D全曲面玻璃机身+金属中框设计，机身表面采用了全新微纳米复合工艺。由此使得小米CC9机身整体仅179g。

小米CC9三款机型的机身正面采用了与小米9完全相同的水滴屏旗舰屏幕，拥有91%的超高屏占比。











小米CC9共有三种配色——白色恋人、深蓝星球、暗夜王子。

硬件配置方面



小米CC9

小米CC9：配备一块6.39英寸的三星定制AMOLED屏幕，拥有91%的超高屏占比。搭载高通骁龙710处理器。拍照方面后置三摄，主摄为4800万像素，搭配800万像素超广角镜头、以及200万像素景深镜头。前置为3200万像素，支持四合一1.6微米大像素，并支持Mimoji萌拍等玩法。

其他方面，小米CC9内置4030mAh大电池，标配18W充电器（半小时充至43%）。该机采用第七代屏幕指纹识别技术，支持NFC及红外遥控，支持Hi-Res高清音频认证，以及支持Game Turbo 2.0，和炫彩呼吸灯。



小米CC9e

小米CC9e：在外观和配色上与小米CC9完全一样，不过小米CC9e配备的是一块6.088英寸三星AMOLED屏幕。搭载高通骁龙665处理器。相机方面小米CC9e相机规格与小米CC9一样，后置4800万像素镜头+前置3200万像素镜头组合。

其他方面，小米CC9e内置4030mAh大电池，标配10W充电器。

小米CC9美图定制版：该手机在外观设计和硬件配置上都跟小米CC9保持一致。但是该机采用的是MIUI美图版，并搭载100%美图相机。而且机型上也只有8GB+256GB存储版可选。

售价以及上市信息方面：



小米CC9售价

小米CC9售价：6GB+64GB版本1799元，6GB+128GB版本售价1999元。今晚22点开始预约，7月5日10点全渠道开售。



小米CC9e售价

小米CC9e售价：4GB+64GB版本售价1299元，6GB+64GB版本售价1399元，6GB+128GB版本售价1599元。7月9日早上10点全渠道开售。



小米CC9美图定制版

小米CC9美图定制版：只有8GB+256GB存储版，售价2599元。今晚22点开始预约，7月5日10点全渠道开售。

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