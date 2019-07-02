晚报：柳青谈滴滴顺风车 传Flyme 8下周发布

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星官宣：Galaxy Note 10将于8月7日正式发布





三星官方今日宣布，将于8月7日（北京时间8月8日凌晨4点）在纽约召开Galaxy新品发布会，正式推出三星Galaxy Note 10系列。综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10 Pro两款机型。



Z点评：三星终于拿出了他们的下半年旗舰机型，你期待吗？

京东方曝光“黑科技”：屏下指纹和发声已有样品





据证券时报报道，近日京东方公司在一个互动平台表示，他们针对目前屏幕的两项新技术——屏下指纹和屏幕发声取得了突破性的进展，部分方案已有相应样品。未来，京东方还将持续与客户进行沟通。



Z点评：京东方的两项新技术，或许就此改变未来几年我们使用的智能机的形态。

滴滴顺风车何时回归 柳青是这样回答的





滴滴今日在北京总部举办安全主题媒体开放日，在与媒体沟通环节，滴滴总裁柳青详细披露了公司近期安全工作进展以及回应了包括滴滴顺风车、网约车安全以及其他运营消息。柳青透露，目前滴滴顺风车团队也在规划如何让产品更安全，同时这也更需要共建共治，滴滴很快也将举办开放日与外界沟通顺风车的安全体系问题。

Z点评：滴滴顺风车方便了很多人的出行，同时也带来了许多安全隐患，如何能够维护安全体系，是需要滴滴方面思考的。

特朗普宣布对华为解禁 对此华为淡定回应





据外媒报道，在G20大阪峰会期间，美国总统特朗普宣布，美国公司向华为公司销售零件应当被允许。对此华为风险管理及合作伙伴关系部门副总裁Tim Danks在回应媒体时表示：“华为已经获悉美国总统特朗普上周末有关华为的表态，我们将等待美国商务部的指示，目前对此事尚无进一步补充。”



Z点评：华为的禁令是否就此解除目前还没法下定论，看来双方还要经过一番激烈的交锋。

印度网约车公司Ola获软银注资：总价值2.5亿美元





据TechCrunch报道，印度网约车公司Ola Electric周二提交给当地监管机构的一份文件中透露了他们得到软银2.5亿美元投资的消息。Ola获得投资后，希望扩大其在印度的电动汽车业务，从而在印度进一步扩大其对Uber的领先地位。

Z点评：近几年，软银向各个网约车公司进行注资，那么滴滴的下一笔融资什么时候能到位呢？

Flyme 8被曝7月10日发布 或内置天猫精灵





近日，一张Flyme 8.0系统的宣传海报流出。从曝光的海报上看，魅族会在7月10日正式Flyme 8，而且标注地点为乌镇。这似乎是在说，魅族还将为此专门举办一场发布会。就在今年5月底，魅族产品经理陈家沂通过微博曝出了一张魅族Flyme 8的海报，表示Flyme 8即将上线，主打快省稳。但随后这条微博很快就被删除。

Z点评：魅族已经很久没有推出新系统了，今年Flyme8回归，或许魅族要做大事了。

荣耀9X Pro渲染图曝光 荣耀首款升降式前摄





荣耀手机今日已官宣将于7月23日正式发布新机荣耀9X，紧接着就有外媒曝光了该机的背部渲染图。根据渲染图显示，荣耀9X Pro将采用后置双摄方案，同时还采用了升降前置摄像头设计，这还是荣耀首次采用升降式的结构。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）







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