Redmi Note 7Pro登陆印度市场 明日首销

中关村在线消息：小米在今年3月18日正式发布了Redmi Note 7Pro，其以高性价比赢得了许多用户的青睐。今日小米印度业务负责人在推特宣布，Redmi Note 7Pro 6GB+64GB版将在7月3日开售，售价为15999印度卢比（约为1590元人民币）。



Redmi Note 7Pro明日在印度开售

据了解，Redmi Note 7Pro正面采用一块6.3英寸水滴屏，分辨率为2340×1080；核心搭载高通骁龙675处理器；配备最低6+64GB存储组合；内置4000mAh电池，并支持QC4快充协议，标配18W功率快充头；采用USB Type-C接口，还保留了3.5mm耳机孔和红外遥控。



Redmi Note 7Pro后置双摄

相机方面是Redmi Note 7Pro的一大亮点，其采用了后置双摄的组合，规格分别为4800万像素主摄+500万像素副摄。其中主摄为索尼IMX 586传感器（1.6μm四合一大像素、6P镜头模组、F1.79大光圈），硬件Re-Mosaic直出4800万像素相片。更有手持超级夜景、AI影棚光效等多重旗舰相机算法加持。

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