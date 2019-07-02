中关村在线消息：据外媒报道，在G20大阪峰会期间，美国总统特朗普宣布，美国公司向华为公司销售零件应当被允许。对此华为风险管理及合作伙伴关系部门副总裁Tim Danks在回应媒体时作了简短回应。



特朗普宣布对华为解禁 对此华为淡定回应

Tim Danks在回应媒体时表示“华为已经获悉美国总统特朗普上周末有关华为的表态，我们将等待美国商务部的指示，目前对此事尚无进一步补充。”

其实特朗普在G20发表完声明之后，又在推特上做出了“补充说明”，表示只会对华为解禁不影响国家安全的产品。

之后，美国家经济委员会主席拉里·库德洛在电视采访中更加详细地解释了解禁一事。他表示解禁即将生效，商务部将会为需要解禁的公司提供一些许可证。

虽然当前消息并不是很明朗，但对于美国众多的半导体企业是个好消息。美国半导体工业协会主席约翰·诺伊弗在一份声明中说：“中美领导人今天在大阪取得的进展对半导体行业、整个技术部门和世界两大经济体来说都是好消息。”

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