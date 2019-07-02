中关村在线消息：北京时间7月2日，据证券时报报道，近日京东方公司在一个互动平台表示，他们针对目前屏幕的两项新技术——屏下指纹和屏幕发声取得了突破性的进展，部分方案已有相应样品。未来，京东方还将持续与客户进行沟通。



京东方曝光“黑科技”：屏下指纹和发声已有样品

据了解，京东方此前曾表示LCD屏下下光学指纹感测技术已研发成功，预计将于2019年底量产。现在如果屏幕发声技术也可以实现，那么这两项新技术无疑会对未来手机的形态造成极大的影响。京东方还提到，产品化方案目前与终端品牌客户持续沟通中。

在此前的上海MWC2019大会上，京东方还展示了BD Cell显示屏，官方称BD Cell显示屏是TFT-LCD技术的全新突破。据了解，BD Cell采用了黑白和彩色双层Cell设计，配合像素分区技术和微米级精细控光技术，BD Cell面板的对比度可以达到百万级别，可以在暗光部分有更好的表现。

与OLED显示相比，BD Cell显示屏的低灰阶画面细节更加丰富，功耗可低于同尺寸OLED显示屏40%，具有极强冲击力的色彩表现及超高清HDR。

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